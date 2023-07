Este jueves a las 20 en el Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085) se presenta

la quinta edición del ciclo Narradorxs destinado a cruzar narradorxs rosarinxs con los del resto del país para poner en relieve el inmenso capital cultural que existe en la ciudad.

Este encuentro contará con la presencia de las escritoras Inés Garland y Alisa Lein. La entrada es gratuita y se pueden retirar hasta dos entradas por personas una hora antes en la boletería del teatro.

Además, el viernes 14 de julio a las 18.30 la escritora Inés Garland dará un Taller: “La escritura

como búsqueda de lo inesperado” en el SALÓN B del C.C Roberto Fontanarrosa (Avenida San Martin 1080). (Tiene un costo de 2500 pesos, los cupos son limitados y se requiere inscripción previa).

Sobre Narradorxs

“Narradorxs” es un ciclo creado por el programa de Radio UNR “Un mundo propio” que se lleva a cabo una vez por mes. Tiene como objetivo poner en relieve a lxs escritorxs de narrativa de la ciudad y el país mediante un cruce de sus trabajos.

Dentro del mismo se invita a un/a narrador/a de otra región para que comparta el escenario con un narrador/a rosarinx y así exponer sus trabajos mediante lectura de los mismos. La lectura de los textos estará cargo de un actor/actriz de la ciudad para luego realizar una entrevista con Federico Aicardi (conductor de “Un mundo propio”).

Sobre el taller: “La escritura como búsqueda de lo inesperado”

¿De dónde sale el material de nuestra escritura? ¿Cómo buscarlo? ¿Dónde está guardado? ¿Cómo transformarlo? ¿Qué es la imaginación? Hay maneras de golpear a la puerta, pero muchas veces no las conocemos y la puerta no se abre. No sabemos quedarnos frente a la incertidumbre de la creatividad. En este taller vamos a hablar de las maneras de bucear en busca de nuestro material. Con fragmentos de lecturas amadas, poemas, anécdotas y ejercicios aparecerán las primeras versiones. Y después hablaremos de cómo seguir trabajando hacia la versión final.

Indispensable: ¡Papel y lapicera o birome o lápiz!