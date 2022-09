La facultad de Humanidades y Artes (Entre Ríos 758) de la UNR vuelve a abrir sus puertas a la imaginación de mundos inesperados. Este año realizará su viaje a Tierra Media homenajeando al gran J. R. R. Tolkien, a 85 años de la primera publicación de El Hobbit. Será este sábado a las 14 con entrada libre y gratuita.

"La obra de Tolkien no sólo definió un género literario, sino que además atrapó a millones de lectores alrededor de un mundo tan real como palpable. Ha convertido las épicas de Frodo, Gandalf, Galadriel y Aragorn en íconos de la imaginería contemporánea, y de la producción de un fandom que no deja de reproducir la cultura de El Señor de los Anillos", señalaron en la invitaciòn.

CRONOGRAMA

| SALÓN DE ACTOS |

Proyección de la trilogía de El señor de los Anillos (versión extendida). Con la intervención de Leandro Arteaga y la interpretación del tema de La Comarca a cargo de El Quinteto del Túnel.

>> 14:00hs - La comunidad del anillo | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) Dir. Peter Jackson

>> 18:20hs: Intervención de El Quinteto del Túnel

>> 18:30hs: Intervención de Leandro Arteaga

>> 18:45hs - Las dos torres | The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) Dir. Peter Jackson 2

>> 23 .00hs - El retorno del Rey | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) Dir. Peter Jackson

| SALA DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL |

Proyección de la trilogía de El Hobbit. Con la interpretación del tema de La Comarca a cargo de El Quinteto del Túnel.

>> 14:30hs - Un viaje inesperado | The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) Dir. Peter Jackson

>> 18:00hs: Intervención del Quinteto del Túnel.

>> 18:00hs - La desolación de Smaug | The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) Dir. Peter Jackson

>> 21:30hs - La batalla de los cinco ejércitos | The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) Dir. Peter Jackson

| PATIO DE LA FACULTAD |

>> De 15:00 a 21:00hs - Feria Medieval con la participación de artesanxs y emprendedorxs de la región.

>> 16:30hs - Performance de Danza a cargo de Callagham Dance

>> 17:00hs - Música a cargo de Río Verde

>> 18:00hs - Narración de cuentos a cargo de Auringal, el Caminante Nocturno

>> 19:00hs - Concurso de Cosplay Medieval

>> 20:00hs - Performance de Teatro-Danza a cargo de Las Sacerdotisas

>> 20:30hs - Música a cargo de Riordan

>> 21:30hs - Música a cargo de Clanavis

Muestra de Fantasy Art, curada por Pablo Silvestri

La Escuela Municipal de Diseño contará con outfits inspirados en la temática para que puedas sacarte fotos, en conjunto con la producción artística de estudiantes de la Cátedra de Introducción a las Artes (Comisión C) de la carrera de Bellas Artes.