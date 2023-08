Hasta el 12 de agosto en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se realiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario, que contará con invitadas e invitados de primer nivel, propuestas artísticas, homenajes, stand de editoriales y librerías nacionales y locales. Funciona de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingos de 13 a 22. Con entrada libre y gratuita.

DÍA 8º

15 - Un acercamiento al hacer historieta en Argentina. Experiencias y proyección. Escuela de Dibujos Barocelli. Presenta Carlos Barocelli. Espacio de Infancias

15:30 - Taller de escritura de cuentos para alumnos y alumnas de escuela primaria. Dictado por Héctor "Pepo" Foulques. Editorial Homo Sapiens. Aud. Angélica Gorodischer

16 - Presentación del libro Papiyon Nwa (Mariposa negra), a cargo de Robenson Glésile (haitiano radicado en Rosario, activista antirracista, miembro del grupo de estudios sobre Migraciones UNR, cofundador de la Fundación Jèn Mapou Haití. En 2011 migró a Rosario donde reside desde entonces).

Acompañan Ritho Aceus (haitiano, librepensador, filántropo, médico egresado de la UNR y fundador del Movimiento Universal Antidiscriminación), Cecilia Benitez Carracedo (cubana residente en Rosario, Comunicadora Social por la Universidad de La Habana, afrofeminista decolonial en construcción, especialista y consultora en Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional) y Rubén Chababo (Profesor en Letras, docente y miembro de la Maestría de Estudios Culturales, UNR). Primer Piso - Sala Beatriz Guido

17 - Presentación de “La abeja Carola” de Ignacio Quiroga. Una historia que nos invita a explorar nuevas posibilidades y a descubrir nuestras pasiones. Lectura a cargo de Mónica Colomer. Abrecuentos. PB - Sala Beatriz Vallejos

17 - Biografías corales y trabajo de archivo para narrar el arte argentino de la post-dictadura. Irina Garbatzky (Los ochenta recienvivos. Poesía y performance en el Río de la Plata, Beatriz Viterbo) y Hernán (La poesía está en ser uno. Los libros de Vicente Luy, Beatriz Viterbo) dialogan con Julia Musitano a partir de materiales audiovisuales que recuperan las figuras de Fernando Noy, Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Vicente Luy. Primer Piso - Sala Jorge Riestra

17 - Valor Rosario. Mesa de escritores rosarinos: Patricio Raffo, María Paula Alzugaray, Florencia Lo Celso, Marcelo Cutró y Tona Taletti. Coordina Miguel Culaciati. Primer Piso - Sala Beatriz Guido

17 - Presentación de la colección "Nueva historia de las mujeres en Argentina". Directoras de la colección y autoras de Rosario participantes. Organiza Editorial Prometeo.Tercer Piso - Sala Hugo Diz 18hPresentación de “Once Segundos”, de Carlos Aletto. Libro relacionado con el gol de Maradona a los ingleses. Presenta Javier Núñez. Aud. Angélica Gorodischer

18 - Biblioteca Presente. Evelyn Arach, periodista (Crónicas Urbanas), Eugenia Craviotto Carafa y China del Río. Organiza Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. PB Sala Beatriz Vallejos

18 - Lectura de Fernanda Jurado, Santiago H. Aparicio, Martina Sierra, Florencia Giusti, Andres Boffelli, Sergio Chaparro y Manuel Bozzo; ganadores y finalistas del Concurso Municipal de Poesía “FELIPE ALDANA” 2023, Editorial Municipal de Rosario. Presentan: Ariadna Palos y Paula Elwart. Primer Piso - Sala Beatriz Guido

18 - Pero así es el rock. Lectura de poemas de Hernán (Piedra libre atrás del nombre), Mercedes Gómez de la Cruz (Roca Madre; Baldíos en la Lengua y Soy Fiestera; Le Pecore Nere) y de Vicente Luy (La poesía está en ser uno. Los libros de Vicente Luy, Beatriz Viterbo). Primer Piso - Sala Jorge Riestra

18 - Presentación “Volúmenes reunidos bajo la luz”, de Mariana Bolzán (Paraná). Coordina Cristian Molina. Baltasara Editora.Tercer piso - Espacio Hugo Diz19hPresentación de "El Círculo Naranja" de Verónica Laurino. Mburucuyá Ediciones. PB - Sala Beatriz Vallejos

19 - Presentación “Entrevista”, de Diego Colomba. Presenta: Carolina Musa. Brumana Editora. Primer Piso - Sala Jorge Riestra

19 - Fito Páez. Una vida de ficción. Una historia del rock nacional. Alfredo Rosso y Horacio Vargas (Fito Páez. La vida después de la vida; Homo Sapiens) dialogan con Juan Carrión. Aud. Angélica Gorodischer

19:30 - Presentación del libro “100 preguntas sobre la educación superior argentina. Debates / Estadísticas / Historia / Presente / Futuro”. Participan María de los Ángeles Sacnun (Ex Senadora nacional / candidata a diputada nacional por UP), Alejandro Vila (Decano de la Facultad de Humanidades y Arte, UNR), Romina Pérez (Secretaria Académica, UNR), Joaquín Olivera (Ex presidente de la FUR) y Mariano Echenique (autor del libro). Editorial Homo Sapiens. Primer Piso - Sala Beatriz Guido

20 - La poesía en democracia. Luciano Pamucio, David Chulque y Rodolfo Abalos. Organiza Editorial Carpe Literario.PB - Sala Beatriz Vallejos

20 - Presentación de “Taxidermia”, de Carolina Musa. Coordina Lila Gianelloni. Baltasara Editora.Tercer piso - Espacio Hugo Diz

20 - Presentación del libro “Semilleros, la historia de los campeones del mundo en sus clubes de barrio.” Meta ediciones. Presentan: Juan Stanisci (editor), Pablo Paván, Facundo Paredes y Lucrecia Sabadotto. Primer Piso - Sala Jorge Riestra