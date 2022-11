El multipremiado artista rosarino Franco Luciani, reconocido como uno de los más destacados instrumentistas de la música popular, celebra sus veinte años de trayectoria musical con la armónica; instrumento por el que es considerado uno de los mejores armonicistas del mundo y el más destacado del país.

Por este motivo, junto a Leonardo Andersen (guitarra), Pablo Motta (contrabajo), Bruno Resino (percusión) y artistas invitados, el martes 8 de noviembre a las 20.30 en la sala Lavardén con entrada gratuita disponible desde unos días antes a través de la web. Además hará una presentación el jueves 10 de noviembre a las 20 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires.

El repertorio elegido por el artista para estas presentaciones abordará temas de algunos de los diez álbumes que ha realizado a lo largo de su carrera como solista, así como temas de grabaciones en las que ha participado convocado como Invitado especial en un amplio abanico de artistas de distintos orígenes y géneros (más de ciento treinta participaciones) . Algunos de estos colegas con los que Franco se ha cruzado a lo largo de su camino musical, serán parte de la fiesta, en la que también estrenará nuevo material. El hilo conductor irá desde el tango y el folklore hacia otras músicas, con versiones y composiciones propias.

Franco Luciani fue recientemente nominado a los Latin Grammy 2022 por el disco "Milonguero", del Pablo Motta Ensamble con Franco Luciani.

“Franco Luciani es un músico que toca la armónica extraordinariamente bien", decía Mercedes Sosa, en tanto Pedro Aznar destacó: "Es uno de los músicos más brillantes que han aparecido en Argentina en los últimos años. Su extraordinaria musicalidad está conformada por partes iguales de pasión, virtuosismo y buen gusto. Su presente es luminoso, y su futuro no tiene techo a la vista”.

Dice Franco Luciani: “Veinte años es un número redondo y significativo. Si bien mi trayectoria musical arrancó mucho antes, son veinte años con la armónica, que han sido como un largo viaje para mí. Sé que tengo mucho por delante aún, seguramente más de lo vívido. Es un camino de muchos paisajes recorridos, no sólo en lo geográfico -que me ha llevado por destinos que tal vez ni hubiera podido imaginar-, si no también respecto a los paisajes sonoros. Desde mi columna vertebral de la Música Popular Argentina (el Tango y el Folklore) hacía una gran diversidad de géneros como el jazz, el rock, la música académica, clásica y contemporánea, los folklores del mundo, etc. Tanto como solista como en las participaciones junto a los grandes, y en muchos casos a los forjadores de cada uno de estos géneros.

Franco Luciani es instrumentista, intérprete de armónica, compositor y cantante. Considerado por los medios como uno de los músicos argentinos más talentosos, prestigiosos y versátiles de su generación; y el mayor intérprete de armónica de la actualidad en Argentina y reconocido entre los mejores del mundo.

Se formó en percusión sinfónica y batería en la Escuela Municipal de Música, en la Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela Provincial de Música, todas ellas instituciones de Rosario, su ciudad natal. Sin embargo, como músico profesional utiliza la armónica, en particular la cromática. Su estilo musical combina la música folclórica argentina con el tango. También ha incursionado en el jazz y en la música clásica.

Ha compartido escenario, giras nacionales e internacionales (Europa, Asia, Australia, Latinoamérica y Norteamérica) y grabaciones con su proyecto solista y con los artistas más destacados de su país y el exterior como Mercedes Sosa, Egberto Gismonti, Lila Downs, Eva Ayllón, Snarky Puppy, Gotan Project, Pedro Aznar, entre muchos otros. Forma parte de la Galería “Master of the harmonica” en el canal online de la prestigiosa marca alemana de armonicas Hohner en una entrevista grabada en la misma fábrica en Trossingen, Alemania.

Actualmente cuenta con diez producciones discográficas, y ha participado en cientos de grabaciones. Forma parte del CD homenaje al maestro de la armónica del jazz Toots Thielemans, “We Do it out of love”, junto a otros destacados armonicistas del mundo entero.

Ha recibido múltiples premios; entre los que se destacan: Premio Revelación 2002 y Premio Consagración 2010 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Premio Clarín Espectáculos 2005, Premio Atahualpa 2008, 2010 y 2011 como “Mejor solista instrumental”, Diploma al mérito Premios Konex 2015 como uno de los 5 mejores instrumentistas de la década (2005-2015), "Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires" por Ley de la Legislatura Porteña en el año 2016, “Músico Distinguido de la Ciudad de Rosario” por Ley del Concejo Municipal de dicha Ciudad. Premio Gardel 2015 como "Mejor Disco Tango Alternativo" por su álbum "Gardeleria". Premio Gardel 2018 como "Mejor Disco de Folklore Alternativo" por su álbum "Anda en el Aire".y Premio Gardel 2021 por el disco “Tango Improvisado” grabado junto al maestro José “Pepe” Colángelo, en la categoría “Mejor Orquesta y/o Grupo de Tango”.

En 2018, giró por Europa, durante 50 días llevando su música por ciudades de Francia, Alemania, Italia, España, Austria, y visitando por primera vez Rusia (Moscú) y Suiza; y en 2022 retomó sus giras por Francia e Italia, adonde regresará inmediamente luego de estos conciertos, retornando al país a fines de diciembre.