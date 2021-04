La compositora, guitarrista y cantante de alma inquieta Flor Croci es una de las indiscutidas referentes mujeres de la música de la ciudad que desde hace muchísimos años pisa los escenarios de Rosario y del país con diferentes proyectos (propios y ajenos) en los que siempre apuesta a la calidad y diversidad musical.

Este viernes se presentará en la Sala Lavardén junto a Las Muchachas, un proyecto mayoritariamente femenino en su staff, tanto arriba como abajo del escenario, en una noche muy especial donde recorrerán temas propios de todas las épocas y formaciones de Flor.

Croci nunca ha parado de tocar, siempre armando proyectos musicales colectivos, dando espacio a nuevos sonidos y generaciones de músicos y músicas, armando y desarmando, dirigiendo y acompañando, construyendo y generando. Desde hace un tiempo se encuentra abocada a su proyecto personal y ya ha lanzado dos temas “Revolución” y “Abismo Pop”.

Componen la banda: Flor Croci (voz y guitarra), Julia Ariadna (bajo y coros), Valentina Solé (guitarras eléctricas) y Vitu Favalli (batería) , quienes además contarán con artistas invitados de diferentes generaciones: Magali Medrano, Adriana Coyle, Sofía Paquinelli, Lizza Díaz (Brasil), Jude y Machi.

“Me encanta esta banda, son re copadas las pibas, se tocan todo”, dice Croci en contacto con Sí 98.9, sobre esta nueva agrupación, en el programa Hoja de ruta. “Esta formación la estoy disfrutando mucho, no sé si será porque yo estoy en otro momento de mi vida, estoy más metida en lo mío, a veces en otras oportunidades no me sentí parte como ahora”, expresó luego.

Croci adelantó que en la noche del viernes las canciones que interpretará serán todas de su autoría de sus dos discos anteriores, más los EP que presentó durante el 2020 (Revolución – Abismo Pop) y algunos temas inéditos. La cantante confiesa a la vez que de este proyecto la tiene enganchada la juventud de sus compañeras, y dice que ellas tienen otro lenguaje musical diferente y hasta asegura que se animará a grabar un disco con ellas.

Aquí el audio de la nota completa

17 - 03 - 2021 - Flor Crocci en Hoja de ruta by Sí 989

La cita es en la Sala Lavarden, Sarmiento esquina Mendoza, con entradas anticipadas a sólo $400 a la venta online.