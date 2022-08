En todo su raid de trabajo, que incluye el rodaje de una película, Fabiana Cantilo llegará el sábado 13 agosto a Rosario para presentarse a las 20 en Sala de las Artes (Suipacha Bis 98). Referente del rock y pop argentino presentará sus canciones en el marco de una gira nacional.

Cantilo lanzó el último año Desvío, su primer libro de poemas, y comenzó semanas atrás con el rodaje de la película Lágrimas de fuego, una tragicomedia con guión de su autoría que la tiene como protagonista y de la cual participan Gastón Pauls, Inés Estévez, Florencia Peña, Viviana Saccone, Pipo Cipolatti y Julia Zenko, entre otros, todos bajo la dirección de Gabriel Grieco.

Fabiana está siempre en movimiento, su inquietud no para de generar proyectos. Mientras pasa los días de rodaje encara esta extensa gira por el país, a la vez conversa con Pichón Baldinú (cofundador de las compañías escénicas La Organización Negra, De La Guarda y Ojalá) para una propuesta escénica a presentarse el año que viene, donde asegura que “se viene algo grande, donde su deseo es volar”, aunque solo tira esas pocas líneas y prefiere mantener el misterio.

En su frenesí artístico y mientras almuerza conversa con el programa Hoja de ruta por Sí 98.9. Espontánea como siempre, se la escucha lejos, habla con altavoz y dice que tiene un adminículo en forma de gato que sostiene el aparato con el que mantiene la conversación. Al libre albedrío abre el juego a las preguntas con la libertad que la caracteriza mientras mastica un alcaucil empapado en aceite de oliva.

Es allí donde comenta que la película ya avanzó con la primera parte, donde quien debía hacer las escenas era Gastón Pauls quien interpreta al marido de Cantilo y asegura tiene un argumento importantísimo, donde además compuso la música. “Es una tragicomedia de misterio, reflejando mi vida, pero en una parodia que hace seis años que lo estoy escribiendo”, dice.

Fabiana expresa su felicidad por el éxito de su disco, Cuna de piedra (2019), título que utilizó tras enterarse en un libro de astrología que por su fecha de nacimiento tiene luna en capricornio. El álbum solista, donde ella también es la productora, cuenta con todos instrumentos celtas y un sonido por demás de original.

“En este tiempo aprendí a formatear mi carácter a no gritar en el medio de un tema. Es muy difícil cantar en Argentina, donde muchas veces no escuchás una mierda porque los cables andan mal o no hay producción, es por eso que el sonido me lo hago yo, tengo siete canales, entonces ya no hablo con el sonidista a los gritos haciendo señas”.

Dice que prefiere la música suave y es por eso que encaró durante la pandemia un dúo con la cordobesa Marian Pellegrino. Fabiana siempre cantó folclore, aunque antes no la dejaban las discográficas, pero asegura que es libre, independiente, hace bastante ya. “La idea fue corta: dos guitarras, un bombo y corta la bocha porque ya me tenía podrida eso de no escucharme nunca, la verdad que me fue bárbaro y desde allí fue donde decidí hacerme el sonido yo".

Audio de la nota completa.