Enrique Llopis presenta su libro sobre la vida de Hamlet Lima Quintana

El cantautor y compositor rosarino Enrique "Quique" Llopis presentará este viernes a las 19 en la Biblioteca Pocho Lepratti (Chacabuco 3085) "Crónica de un semejante" su libro biográfico sobre la obra del poeta Hamlet Lima Quintana quien era un conversador lúcido, “siempre listo para prestar su oído a las necesidades del otro, siempre amable y dispuesto, con la facilidad que le daba su bonhomía, su cultura y su modestia”, recuerda Llopis en su libro.

"Por esas cosas que tiene la vida allá por la década del '70 en mi primera llegada a Buenos Aires desde Rosario, lo encontré a él en la puerta de Sadaic y con mucho respeto le entregué mi primer casete, pensando que seguramente iba a ir a parar un tacho de basura de la calle Lavalle. No fue así me llamó y me dijo que le había gustado lo que había escuchado y si me quedaba en Buenos Aires, podíamos llegar a hacer cosas juntos. Fue el primer gran artista que me dio una mano para iniciar mi carrera", contó Llopis con emoción en sus palabras.

“A Hamlet le debo incontables momentos compartidos y las enseñanzas que ellos me dejaron. Como sucede con los verdaderos amigos, siempre saqué de él una enseñanza, aun cuando discutíamos ardorosamente nuestras ideas a veces encontradas”, recuerda Llopis.

Sobre su relación con el poeta cuenta que intentaba memorizar sus palabras para que no se le borraran nunca, porque siempre eran poéticas y sabias. Fue el primer “famoso” le me dio una mano y le abrió las puertas de su casa y el corazón de su familia. Y fue el inicio de una amistad que siempre celebrará.

“Hamlet es el hombre al que siempre recordaré levantando la moral del prójimo y haciendo de la vida un camino más llano. Cuando escribo la palabra prójimo lo encuentro a Hamlet, claro, porque es el hombre que siempre estaba pensando en el otro y elevándolo, tendiendo un puente exquisito de palabras para que “el semejante” se sintiera mejor. Cómo no recordar aquel poema suyo que musicalicé y canté tantas veces”.

Al calor del Nuevo Cancionero gestado en Mendoza, fue junto a Armando Tejada Gómez uno de los fogoneros literarios de un repertorio con una posición política que influenció a otros colectivos musicales en Cuba y en Chile, legando al menos dos zambas emblemáticas que han sorteado el paso del tiempo: “La Amanecida” (compuesta junto a Mario Arnedo Gallo) y “Zamba para no morir” (con música de Norberto J. Ambrós y Héctor A. Rosales).

El libro forma parte de una serie de Llopis sobre Armando Tejada Gómez, Elvio Romero y Rafael Alberti. La actividad, de carácter libre y gratuito, también se proyectará un audiovisual sobre el recordado poeta y escritor. Reservar lugar 341 6088130.