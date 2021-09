Diversión, adrenalina y amor son los condimentos que este sábado a las 20 pondrán en escena Danila Saiegh, Lucas Román y Vanesa Strauch, desde el Centro Cultural Güemes (Güemes 2808): Enganchadxs (Yo Quiero amar y qué y mi amigue también), es el nombre de la obra. Danila y Lucas lo contaron en Ponele que si, con Patricia Dibert y Juan Cruz Revello.

En la entrevista contaron cómo surgió la idea de este show. Un formato que combina diversión, adrenalina y amor con la idea de probar algo distinto en la radio, y en la pandemia se reforzó a través del streaming, para finalmente terminar en un espectáculo teatral.

Lucas, que arrancó primero contando algunos pormenores de la obra, dijo que en la función “es todo un protocolo, una cuestión mítica, social y de linaje” donde buscan es unir personas que quieran charlar, amar pero sin que nada esté predestinado. “En base a unos formularios que llenan nosotros hacemos el papel de celestinos”, adelantó.

Por su parte, Danila aclaró que no son los integrantes del público quienes deben generar el vínculo, los match quedan en manos de ellos porque no es un espectáculo participativo, es decir que no se los expondrá a preguntas que resulten incomodas. “Miramos los formularios, los revisamos desde cada uno de nuestros puntos de vista, Lucas en duendólogo, espiritista, Vanesa es también una especialista y entre las tres analizamos match y los comentamos ahí”, explicó.

En el mundo que vivimos hoy hay algo de las App de parejas, que hace que la gente esté pasada de rosca y volviendo a otros modos de conocer gente, un poco más analógicos, un poco más cuidados. Es por ello que Danila cree en la compatibilidad de las personas, pero no desde la óptica que esas personas sean parecidas, más bien desde el complemento.

En ese sentido indicó que hay búsquedas más profundas y que el formulario no es muy convencional ni tiene las preguntas que suelen hacerse. “Nada tiene que ver con el aspecto físico, ni con cuánta plata tiene, preguntamos cosas particulares, por ejemplo qué es lo que te hace llorar y qué te duele del mundo”, precisó.