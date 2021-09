“Tengo mucha felicidad y ansiedad al mismo tiempo”, resumió Ismael Torres. “Cuando recibí la invitación de Nito jamás pensé que tenía que ver con compartir con él y su banda canciones tan emblemáticas, podría decir que de mis favoritas como si hubiese telepatía porque, claramente, no las elegí, pero es como si así hubiese sucedido”, agregó y sostuvo: “Sui es la banda sonora de un país y de muchas generaciones, no tengo dudas que mis padres, aunque ya no estén en la tierra, van a estar en ese lugar aplaudiendo las canciones que escuchaban siempre y de las cuales yo tomé también como herencia cultural”.

Ismael Torres se encuentra desde el 6 de septiembre recorriendo las ciudades de Austin, Houston, Brownsville, Los Ángeles e Eagle Rock celebrando sus 20 años de carrera. El final de esta gira tendrá por visitar a las ciudades de Nueva York y Miami, parta luego volar hacia España. “Cada año, excepto el 2020, intento recorrer países a los que ya he asistido para ampliar el recorrido de ciudades con mi música. De todas formas esta gira tiene un condimento especial porque se da en el marco de mis 20 años de carrera, con el que también estoy preparando un disco y algunos conciertos por Argentina”, detalló.

La relación entre Torres y Mestre nació ante la convocatoria América canta Sui, creada por Mestre en plena pandemia, que contó con la participación de cientos de músicos de toda Latinoamérica que versionaron (videos mediante) canciones de Sui Generis. Torres eligió “Rasguña las piedras”, versión que Mestre elogió: “Fue emocionante lo de Ismael, me llamó mucho la atención porque hizo una versión distinta, es un musicazo y se merece una atención particular. Esto es lo que logra la plataforma en esta época: donde a muchos les gusta desunir, a nosotros nos interesa unir, y poder ver cómo un joven pone el corazón en esa versión es increíble”.

“Conocí a Nito gracias a una gran amiga y cantautora mexicana, Iris Bringas, ella me convidó el proyecto América canta Sui, una propuesta que planteaba reunir versiones de de canciones de Sui Géneris hechas por diversos artistas de todo el mundo. Por supuesto que me sentí honrado y con ganas de participar así que aporté una versión que tanto a Nito como Pam, su compañera y coequiper, les gustó mucho. A partir de ese momento nos mantenemos en contacto, pero lo de esta invitación fue una gran sorpresa”, compartió Torres.

El show del sábado contará también con la participación de Fredy Camelo (Colombia) en guitarras, Diego Carvajal (Costa Rica) teclados, Alex Zuker (Argentina) bajo, Ramón Echegaray (Uruguay) percusión, Gabriel Guerrero (Perú) piano, Juana Luna (Argentina) voces, Jacinta Clusellas (Argentina) guitarra y voces, Sol Liebeskind (Argentina) voces y Mariano Gil (Argentina) flauta.

Su vuelta a Rosario

Una vez finalizado el ciclo de conciertos que Ismael Torres brinde por España, tras su gira estadounidense, los escenarios locales lo esperan por más, esta vez para un concierto donde la emoción será la protagonista. “Cuando la gira termine vuelvo a Rosario para un concierto muy especial en el Anfiteatro, junto con gran parte de la familia musical de Rosario”, adelantó el cantante y agregó: “Vamos a hacer un show a beneficio y homenaje a Juan Flores, gran músico y hermano con el que compartí 10 años de camino musical. Después de un largo viaje siempre hay un gran encuentro con la familia musical que supimos construir”.