En una velada de lujo, el pianista rosarino Leonel Lúquez se presentará este próximo sábado a las 20.30 en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río). El eximio músico dará a conocer su reciente material discográfico al que llamó “Garúa” el cual reúne grandes composiciones de tangos en solo piano. Un dato interesante y que le da un color y una frescura especial es que el material fue grabado en vivo en el Centro Cultural Parque España durante septiembre del año pasado y editado por BlueArt Records este año en formato físico y digital.

El artista explicó que el disco surgió “a partir de un curso de tango del maestro Nicolás Ledesma”, mediante el cual descubrió una nueva forma de acercarse al género “desde el formato de piano solo”.

“Como siempre me gustó tocar solo me entusiasmó la idea de hacer arreglos propios. Esto sin ir en desmedro al hecho de haber participado y colaborado en decenas de discos de los más diversos géneros, con músicos amigos y compañeros de ruta”, aludió Lúquez.

Y agregó: “Fue durante el aislamiento de la pandemia que tuve la oportunidad de retomar aquella línea interpretativa y concentrarme en el repertorio que se presenta en este trabajo. No tengo preferencia por algún estilo en particular pero este proyecto tiene un sentido muy especial por su repertorio y el color sonoro que me propongo darle”.

Las entradas, a 800 pesos, se obtienen en boletería del teatro (de miércoles a sábados de 16 a 20) o en Rioja 1070. Al ingresar al teatro se solicitará el pase sanitario a los mayores de 13 años.