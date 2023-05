El Museo del Rock Santafesino completará este fin de semana su primera escala: después de casi tres meses de actividades, la muestra itinerante del Ministerio de Cultura se despedirá de Rosario. Con el Galpón 17 como sede central de la muestra, y el G15 como espacio para el desarrollo de la programación complementaria, durante sus doce semanas de exposición el Museo del Rock Santafesino (Mu.Ro) recibió a más de quince mil personas, en una propuesta que incluyó además visitas mediadas para escuelas de Rosario y la región.

A modo de despedida, en su último fin de semana la programación incluirá dos shows de alto nivel: este sábado 27 de mayo, a las 20, César “Coki” Debernardi y Ricardo Vilaseca propondrán un dúo de voz y piano en el G15, mientras que el domingo, a las 16:30, la agrupación coral y de percusión corporal La Compañía llegará al Galpón 17 para interpretar grandes obras de rock de autor en español.

Las visitas al Museo podrán realizarse de jueves a domingo, de 16 a 20, y todas las actividades se desarrollarán con entrada gratuita.

Líder de la emblemática Punto G, en 1998 Coki Debernardi inició un nuevo camino registrando sus canciones en el disco “Mi Parrillada”. Fue, también, el comienzo de un camino al frente de los Killer Burritos, rótulo bajo el cual Debernardi moldeó su propio concepto de banda. Con diferentes formaciones, pero apostando siempre al aporte grupal de sus acompañantes, publicó los discos “Un millón de dólares” (2001), “Perdida” (2005) y “Chico Dinamita Amor” (2015). En 2022 le dio forma a su última creación, “Fugitivo”, obra que este fin de semana abordará en un formato intimista junto al talentoso pianista y tecladista Ricardo Vilaseca.

“Seguramente vamos a tocar completo a «Fugitivo», y algunas cositas más que hace mucho que no tocamos con Vila”, adelantó Debernardi, quien remarcó: “No veníamos haciendo este show, hace más de un año que no tocamos juntos. Y no habíamos tocado el disco los dos solos, reduciéndolo a esta forma de voz y piano. Es un formato que me parece hermoso hacer, no me cansaría nunca de tocar con él en este formato”.

Programado para las 20, el concierto se desarrollará en el G15 con entrada gratuita y cupo limitado, por orden de llegada.

Mientras tanto, la jornada de cierre del Museo del Rock Santafesino incluirá el domingo una función especial en el Galpón 17, con la participación de la agrupación coral y de percusión corporal La Compañía. Dirigido por Angie Cámpora, el grupo presentará un repertorio de canciones de autores de rock en español.

“La Compañía es un dispositivo de entrenamiento e inserción artística para performers sonoros que potencia la capacidad expresiva y musical de los cuerpos –explican desde la agrupación–. Cantamos, percutimos y vibramos en una experiencia colectiva de construcción sonora. Partiendo del círculo como sinónimo de ronda, juego, horizontalidad, intercambio y reflejo, La Compañía propone re-habitar las corporalidades desde la pura presencia, reconociendo a cada miembro como vehículo sonoro. Experimentando la música como comunión, estableciendo relaciones de confianza entre pares y recuperando prácticas ancestrales de diversas tradiciones, cultivamos la creación individual al servicio del tejido colectivo”.

Sobre el Museo

El viernes 17 de marzo el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe inauguró en Rosario el Museo del Rock Santafesino, muestra itinerante que se alojó en el Galpón 17 (Franja del río, Rosario). La exposición reúne objetos, memorabilia, música y videos de una gran cantidad de artistas de toda la provincia, quienes aportaron a la construcción de la historia del rock hispanoamericano.

La muestra itinerante Museo del Rock Santafesino presenta un recorrido que describe diversas expresiones del rock santafesino desde la década de los ‘60 hasta la actualidad, tomando como punto de partida el primer disco de Los Gatos Salvajes.

La exposición se compone de núcleos temáticos divididos en periodos históricos en donde se contextualiza socioculturalmente a la escena del rock santafesino, no solo desde la perspectiva de las y los músicos, sino también del propio público y de las diversas profesiones que forman parte del amplio universo musical, como sonidistas, artistas, fotógrafas y fotógrafos, artistas, diseñadores y diseñadores.

La muestra cuenta, también, con 12 baúles organizados temáticamente por músicos y músicas, con contenido patrimonial en su mayoría original, a modo de memorabilia, que en suma denota la escena del Rock Santafesino y su importancia a nivel nacional e hispanoamericano. Con producción de Juan Carlos Baglietto y Fernando Piedrabuena, los baúles reúnen pertenencias de artistas como Fito Páez, León Gieco, Litto Nebbia, Cielo Razzo, Bulldog, Adriana Coyle y Los Vándalos, entre otras músicas y músicos referenciales de la historia del rock santafesino.

Por otra parte, el Museo del Rock Santafesino dedica uno de sus sectores a cuatro períodos históricos: “El grito primal del rock Nacional (1965-1976)”, “Resistencia, pequeños sabotajes y respiros (1976-1983)”, “Agua dulce del nylon que resuena en la madera (1983-1990)” y “La explosión. Pizza, Champagne y la cultura del aguante (1990-2000)”.