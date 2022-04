En el marco del ciclo de festivales "Hagamos Barrio", una propuesta cultural novedosa para el barrio Abasto, este domingo a las 18 se presentarán Los Hermanos Karamazov, La hija del apocalipsis y Eugenia Rov como dj en Plaza Libertad (Sarmiento y Mitre). La invitación es gratuita y para todo público.

La premisa de estos festivales "es apostar a géneros musicales históricamente marginados y acercarlos a las familias, para que desde el encuentro y el respeto puedan resignificarse", explicaron desde la organización del evento, a cargo de Romina Gianfelici y Frankie Walker.

"En este sentido la Plaza Libertad tiene un rol fundamental, no solo porque es el espacio por excelencia de socialización, donde los cuidados están presentes y el disfrute se pone en el centro, sino porque es una plaza que históricamente sirvió de escenario para propuestas culturales que se salen del mainstream, proponiendo nuevas formas de habitar los espacios públicos", agregaron.

Sobre los artistas

La hija del apocalipsis es una banda integrada por sub 30, con la excepción del legendario Osvaldo Zulo (Los Daylight, Las parcas, Víctimas del vaciamiento) en guitarras y producción. Una banda de canciones breves, sostenidas en la voz de la cantante, con la aspereza del low fi y la expresividad descarada de la juventud.

Los Hermanos Karamazov es una banda de bromistas: amigos y músicos con la intención de tocar rock pero en funciones a las que no estaban habituados en sus proyectos personales. Así, el cantante no era cantante, el guitarrista no era guitarrista y el bajista jamás había tocado un bajo.

Eugenia Rov es una DJ que reparte sus presentaciones entre los bares y fiestas nocturnas más frecuentados de la ciudad y eventos vinculados al arte y la cultura en galerías o museos.