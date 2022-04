El Espacio Cultural Universitario abre su ciclo anual en el marco de su 10° aniversario, y lo hará este jueves con cuatro muestras simultáneas, y luego el sábado con un show musical en homenaje a personajes emblemáticas y no tanto, con "Mujeres insolentes".

La apertura del jueves a las 19.30 en el flamante Ex Banco Nación (San Martín 750) será como una explosión de diferentes disciplinas, con el eje primero en la pintura de Emilio Ghilioni, pero además con otra obra en torno a Malvinas de Rubén Pérez Barrios, más la instalación interactiva sobre ballet y otra realizada por un estudiante avanzado de Bellas Artes.

El sábado habrá una interesante obra musical de “mujeres insolentes”, que arriba desde el pueblo María Teresa para contar sobre las que hicieron historia (y algunas ni fueron conocidas). En ambas ocasiones el ingreso es libre y gratuito por orden de llegada.

De cara a este jueves de apertura, la directora del ECU Marta Varela aseguró: “Estamos con muchas ganas de reabrir, y entre las muestras vamos a afianzar el vínculo de la Universidad con los pueblos. La muestra de las Mujeres Insolentes son todas historias de mujeres históricas no todas reconocidas, y son interpretadas por mujeres que son de María Teresa, no necesariamente actrices”.

Precisó no sin pena que “el homenaje a Ghilioni iba a ser en 2020, cuando él estaba vivo, y es una pena enorme que no pudimos por la pandemia y él ya no está entre nosotros”.

La muestra "Emilio Ghilioni y los símbolos" cuenta con el curador Rubén Echagüe, y diseño de montaje: Marita Guimpel y el propio Echagüe. Ghilioni (Santa Fe 1935 - Rosario 2021) fue pintor y arquitecto, desarrolló su extensa y destacada trayectoria como artista, docente y gestor desde la Secretaría de Cultura de la Fhumyar de la UNR.

La muestra "Con los ojos puestos en Malvinas", de Rubén Pérez Barrios, en homenaje a los veteranos en el 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas. Pérez Barrios es un reconocido artista local quien viene desarrollando intensa y destacada actividad en el arte mural. Sus obras poseen un gran impacto urbano. Y en el marco de la convocatoria “Estudiantes exponen en el Ecu, edición 2021”, el alumno de 5to año de la carrera de Bellas Artes Lisandro Carrancio expone su obra titulada "Fragmentos de una historia mal contada".

Además una instalación interactiva de fotografías, música, vestuarios y poesía en torno al ballet, bajo el nombre "Homenaje Pasos de Danza", se podrá degustar con una puesta de música del pródigo Joel Tortul y poetas de la ciudad, además de una gran cantidad de obras de artistas plásticos, bajo la curaduría de Griselda Di Liscia, y de Beatriz Vignoli en las declamaciones de poesía y Ana Fiori en la asistencia en producción.

Conformada por 300 zapatillas de danza donadas por bailarines de la región, los artistas son Julio Rayón, Salvador Trapani, Maida Dahí, Marisa Garat, Laura Soboleosky, Hernán Bochicchio, Daniella Bilesio, Carla Lobeta, Victor Cittá Giordano, Andrea Almada, Claudia Daz, Diana Ivern, Silvia Arce, Susana Daz Paradot, Belén Travesaro, Marina Bondi, Adriana Forneris, Mónica Noyer, Miguel Ángel Marusso, Hugo Villalba, Daniel Kosik, Gisela Agut, Jorge Rosas, Juliana Tomatis, Isabel Cabrera. Con fotografías de Chistian Jamín, César D'Agostino, Luisina Raffo y Leandro Terrile, y videodanza deJuan Daniel Meneses. La poesía será de Fabiana Sayago, Griselda Di Liscia, Patricia Cuaranta, Paula Percivalle, Graciela Mitre y César D'Agostino.

Un show de mujeres insolentes

Finalmente el sábado 9 de abril se podrá ver el espectáculo artístico musical “Mujeres Insolentes”. Un recorrido artístico por la historia de mujeres que dejaron un legado de lucha por sus derechos. Se trata de una puesta en escena cuyo eje central es el desfile de personajes femeninos de la historia, personificados por mujeres de nuestro pueblo, bajo la dirección de Mónica De Dio.

Allí se conocerá algo de la historia de Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Juana Azurduy, Martina Céspedes y sus tres hijas, Manuela Sáenz, Mariquita Sánchez, Frida Kahlo y Eva Duarte. También se representará a varias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Malala Yousafzai, y la cantante Gilda.