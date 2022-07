El próximo jueves 14 el DJ bonaerense Nico Servidio, más conocido entre sus pares como “Niño rayo”, hará explotar las paredes del espacio Station (Av. Rivadavia 2739, Pichincha) al desplegar sus mix musicales. Desde sus primeros pasos en la notebook a la que accedió mediante el programa Conectar Igualdad, Nico fue explorando más y más el mundo de la música, la mezcla y las redes sociales en sí a tal punto de lanzarse, desde hace dos años, y con sólo 20 años, como DJ, productor, beatmaker y percusionista y hoy cuenta con más 60 millones de reproducciones, en distintos países de latino y centroamérica y más de 900.000 personas que esperan día a día su música en plataformas como Spotify, Youtube y Apple Music, entre otras. Cabe señalar que durante su primer mes de carrera logró hits virales que lograron posicionarse dentro del TOP 50 de Argentina en Spotify.

“Donde crecí (Tigre, Buenos Aires) desde las 7.30 am hasta 11 pm se escuchaban cumbias que hasta hoy quedaron marcadas en mi cabeza”, recordó el artista sobre el origen de dedicar sus mix a la cumbia y el trap, géneros que eligió “como una forma fácil de conectar rápido con el público”. “Creo que la cumbia es un lenguaje universal pero en Argentina, cumbia cheta, cumbia villera, llamala como quieras, la bailas y la disfrutas igual. De todas maneras no me limito a ningún género en especial, realmente hice y hago de todo”, sostuvo quien cuyo reconocimiento y estilo no solamente conquistaron Argentina, ya que Nicolás Franchesco Servidio fue en más de una ocasión tendencia en varios países como España, México, Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Perú, Guatemala y muchos más.

A los 15 años fue uno de los tantos estudiantes argentinos beneficiados con el programa Conectar Igualdad y recibió una notebook para realizar sus estudios, pero claro, la música pudo más y la utilizó para dar sus primeros pasos como DJ. “De hecho cuanto más evolucionaba más se me complicaba –agregó-, pedía computadoras a familia o amigos cercanos, debía de instalar todo y luego borrar y devolver la pc para terminar algunos temas en ese tiempo, ya que no disponía de muchos recursos materiales”.

En su flamante carrera el artista, cuya familia está compuesta por sus padres y un hermano mayor autista, aseguró que su infancia “fue un hermoso viaje musical, ya que desde jardín recibía regaños por hacer música en clase”.

“Escuchaba muchísimo rock nacional y, por supuesto, cumbia, de hecho mi padre me cantaba canciones del grupo Ráfaga o de Rata Blanca para que yo me duerma”, compartió y aseguró que su crianza fue la que lo llevó a disfrutar de la música en todos sus aspectos.

Pero no todo son canciones ajenas. Nico adelantó que pronto se conocerán creaciones propias. “Estoy encarando probablemente el proyecto más importante de toda mi vida, que incluye producciones propias. Definitivamente quiero usar esta oportunidad y llegada a la gente como un medio para poder aplicar todo lo que aprendí, tanto musical como humanamente. El proyecto consta de grandes artistas de la escena, adaptando el formato «session» que es un increíble formato que permite que el Artista y el productor destaquen en un 50 y 50 por igual”.

Sus gustos y seguidores

Ente sus artistas preferidos, Nico sigue a Bizarrap y señala que el artista es “un claro referente”. “Pero a los 6 años mis padres me regalaron un disco del dúo francés Daft Punk, creo que ese fue mi verdadero primer amor musical, desde ese momento inició un viaje musical que atravesó luego con Depeche Mode hasta Damas Gratis”.

Respecto a sus seguidores, que superan los 49 mil en Instagram, mencionó: “Mi feedback con la gente es muy real, ya que ese fue mi objetivo desde el principio, servir de faro de luz en medio de una comunidad que es tan precarizada como la de los Djs y productores. Me hubiese ahorrado mucho tiempo que alguien quizás me explique o hable de lo que yo hablo. Pero todo pasa por algo y creo que hoy poder ser ese faro para muchas personas es lo mejor que me pasó”.

Niño Rayo: emprendedor en Argentina

Nico Servidio es consciente que emprender en un país como el suyo no es algo fácil, mucho menos viniendo de una familia con pocos recursos. Pero sus ganas y pasión hicieron que hoy ocupe un lugar envidiable en las listas de reproducciones. “Emprender en Argentina es, sinceramente, muy difícil. Tanto en materia económica como social y más en el mercado musical, que es tan efímero en cuanto a sus pilares. Puede que mi edad sea una ventaja, quizás en material tiempo de aprendizaje, pero en general no, la experiencia gana siempre acá, tanto en nivel producción como en nivel escenario”, mencionó.

Por otro lado, confesó que su alter ego de “niño rayo” tuvo que ver con un apodo en sus primeros pasos como productor. “Cuando comencé a producir mis primeros tracks, subía al rededor de 10 o 15 temas por semana, hasta que un día un colega me dijo «vos sos un re niño rayo produciendo, eh» Desde ese momento decidí adoptarlo, ya que no creo que haya otro símbolo que describa mejor mi energía y personalidad, realmente soy un niño rayo”, dijo entre risas.

Se pica en Rosario

Sobre su presentación en la ciudad, Nico no escatimó en expectativas: “Rosario particularmente es una ciudad que amo, tiene esa energía brillante que no sentís en otros lugares. Honestamente la última vez la vara quedó muy alta, el público fue totalmente de película, pero pasaron 8 meses y yo estoy más que listo para dar un show con nuevas técnicas musicales y visuales que confío la rompen, el resto es trabajo del público, del cual siendo Rosario, no dudo que va a explotar”.