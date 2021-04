De cara a un nuevo show de Rosario Ortega en la ciudad con motivo de presentar su nuevo disco "Otro lado" que fue terminado de componer en pandemia, contó los pormenores de su producción y los entretelones sobre este disco que calificó como “un viaje donde cada canción viene de otro lugar”.

En diálogo con Fede Fritschi y Coki Debernardis en Sí 98.9 recordó: "Durante el encierro del año pasado pude pensar qué quiero yo para mí, hice mucha introspección, y pude terminar el disco. De las que me gustaban fui eligiendo cuales entraban al disco y fui componiendo las que faltaban, así que hay algunas de hace unos años y otras compuestas ahora".

Consultada sobre este nuevo disco, adelantó que "te va llevando como en un viaje, donde cada canción viene de un lugar diferente, algunas con arreglos mas folk y otros mas de soul. Cada canción tiene su personalidad, algunas son mas hermanadas, pero todas tienen unicidad".

Consultada por su experiencia como hija de Palito Ortega, compartió: "No me condicionó puntualmente. Mis papas y hermanos me facilitaron de chica, yo siempre fui afinada y siempre me dijeron 'veni grabá', es un hábitat ideal para empezar a jugar y tener esas herramientas. Crecí con mucha música alrededor".

Y aunque de chica conoció a muchos músicos, aseguró: "Cuando convoco a otros artistas para alguna canción, no es algo que ya está dado, pienso que con la canción puede sonar bien la voz de Kevin Johansen, lo invité y me alegró mucho que me diga que sí".

Sobre haber tocado con la banda de Charly García en su gira La torre de Tesla, reflexionó: "Yo estaba en el lugar indicado, hay que tener una linda relación con él, bancar ciertas situaciones, pero la pasé hermoso en la gira, Consultada sobre un nuevo show junto a Charly: "No le gusta el streaming ni esta nueva normalidad, sí estuve grabando con él en su nuevo disco

Ortega estará el viernes 26 de marzo a las 20 en el Centro Cultural Güemes, Ov. Lagos y Güemes.