La actriz y locutora Dalia Gutmann reflexionó sobre el rol de la mujer en la sociedad de hoy y contó todo sobre su nuevo show, "Tengo cosas para hacer", tras nueve años en cartelera con "Cosa de minas", su anterior propuesta que nació como una idea sensata y que sólo pretendía llegar al mes en la cartelera porteña.

En esta nueva aventura se divierte trasladando en el escenario la vorágine en la que vivimos durante una época en donde la sensación de tener infinidad de cosas para hacer se hace permanente. La cita será este miércoles a las 20.30 en el teatro El Circulo con el estricto protocolo de seguridad que las condiciones actuales exigen y siempre dentro del marco de las celebraciones por el mes de la Mujer.

A través de nuevos monólogos humorísticos, divertidas canciones y videoclips, reflexiona acerca de temas simples y cotidianos y también sobre esas emociones incómodas con las que convivimos todos los días, con la idea de poder reírnos de nosotros mismos, aliviarnos un poco y pasarla lo mejor posible, para que al menos por un rato abunden las risas y podamos olvidarnos de esa lista interminable de asuntos pendientes que casi siempre tenemos dándonos vuelta en la cabeza.

El humor es dinámico y, en ese sentido, Dalia pone todo su repertorio a disposición del público, trata de no quedarse en lo que ya funcionó y va por más. La actriz sostiene que el espectáculo provoca una catarsis generalizada: las mujeres se sienten identificadas y acompañadas, y los hombres descubren “cosas” del mundo femenino que tal vez ni sospechaban.

“Tengo cosas para hacer es una frase que yo decía mucho en Cosa de minas y que los seres humanos y más las minas solemos decir mucho”, cuenta en el aire de Sí 98.9 y reconoce que le cuesta mucho relajarse, siempre está haciendo algo, aunque muchas de esas cosas son placenteras o le gusta hacerlas.

“En este espectáculo, si bien hay cosas anteriores, trato de que sean situaciones que les pasan a todos. Es un show desafiante para mí ya que tiene algunos condimentos de la comedia musical, por momentos canto, bailo, hay cambios de vestuario y escenografías, cosas que en mis otra presentaciones no había. Es un espectáculo para reírse y que le gente la pase bien y se olvide de la pandemia”, adelanta.

En ese sentido dice sobre la pandemia: “Lo que nos pasó el año pasado es un bajón, no nos hundimos pero fue durísimo. No estamos acostumbrados, no sé si eso de estar tantos meses encerrados pasó alguna vez”.

El show se estrenó en febrero en el Teatro Maipo de Buenos Aires, tras varios meses sin actividad teatral y con un protocolo que aminora la capacidad de las salas y distancia al público. “Es muy loco en este tipo de espectáculo donde uno propone la risa, la cual es muy energética. Pero igualmente soy de respetar lo que me toca y entiendo que no es algo que me pase a mi sino que le pasa al mundo”, reflexiona.

