La grilla del 63ª Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que comenzará este sábado y culminará la noche del domingo 29 de enero, no renuncia a artistas taquilleros, pero ratifica un proceso de apertura que viene dando la Comisión Municipal de Folclore desde la gestión del intendente coscoíono Gabriel Musso. La grilla de este año no tiene demasiadas novedades y cuenta con algunas similitudes con le edición anterior.

Desde la Comisión de Folklore aseguraron que se sostienen la idea de esta gestión porque hasta el momento tuvo resultados positivos y logró llevar a cabo un festival más ordenado, donde a cada artista se le respeta sus tiempo sin necesidad de estar corriendo detrás del escenario. El año pasado, con la incertidumbre de la pandemia, Cosquín logró organizar un festival acorde a su historia, lo que es probable que en esta flamante edición se repita.

El secretario de Programación del festival, Luis Barrera, dijo a RosarioPlus.com que la idea es encolumnar artistas por noches y conceptos, lo que sirve para la comodidad del público. En ese sentido argumentó: “Hemos logrado que la gente vuelva a la plaza, la decisión de tener una grilla organizada fue uno de los motivos de ese logro”.

Según el programador, este año se recibieron más de 1.500 propuestas artísticas de las cuales sólo un centenar llegarán al escenario mayor. “Tratamos de dar un equilibrio entre propuestas que deben estar para jerarquizar y los artistas taquilleros”, explicó.

La programación se cerró el 20 de diciembre de 2022 y hasta ahora no sufrió modificaciones. Barrera destacó esta acción porque le da un nivel de certeza al festival y logra que los espectadores puedan decidir con tiempo sobre la compra de entradas, que para esta edición “viene muy bien y ya se vendió gran parte de las noches especiales”, donde habrá artistas de gran convocatoria. No obstante, señaló que la complicidad que se busca con los espectadores no se relaciona con “el artista convocante, ni tampoco en que sea su noche”, sino que el público “disfrute del Festival de Cosquín en su plenitud”.

En cuanto a la capacidad hotelera indicó que la ocupación es buena. “Ya vemos que es una gran temporada, las sierras están llenas de gente. En Cosquín también hay mucho turismo predominantemente de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires y el norte argentino”, precisó.

Sobre la programación seleccionada, Barrera aseguró que hay artistas de todo el país y que se busca lograr un equilibrio, aunque dijo que la ausencia de música del litoral tiene que ver con que no es una demanda del público que asiste a Cosquín. “El chamamé tiene mucha aceptación en otros festivales, acá no es muy pedido, la gente no lo aclama y nosotros nos guiamos por las necesidades del público que se reflejan a través de trabajos de encuestas”, justificó el programador y adujo que el federalismo “se representa en el ciclo Postales de Provincia, donde habrá 10 delegaciones”.

La grilla día por día

Esta será la segunda edición presencial consecutiva luego del parate generado por la pandemia en 2021 y en esta oportunidad con una grilla bien variedad y la presencia de los artistas más convocantes del género, más el agregado de algunos homenajes y la inclusión de Los Caligaris, que harán su debut en el festival. Los ausentes de este año serán Luciano Pereyra, Los Manseros Santiagueños, Peteco Carabajal y José Luis Aguirre, entre otros nombres destacados.

Como viene sucediendo desde hace unos años, el maestro de ceremonias será Claudio Juárez y la locución estará a cargo de Nathalie Allende y Pablo Bauhoffer.

Las entradas pueden adquirirse en paseshow.com u sus valores van de acuerdo a la noche y a la ubicación. La segunda y cuarta luna va de $2.600 (tribuna, sector Pucará) a $4.400. La primera y séptima, de $2.700 a $5.800; la tercera, quinta, sexta y octava, de $3.800 a $8.000. Mientras que la última, con la mencionada presencia de Pintos, de $4.000 a $10.800.

SÁBADO 21 DE ENERO: PRIMERA LUNA

Bendición

Himno Nacional Argentino

Coro Municipal – Banda Municipal Blas Parera

Himno a Cosquín – Ballet Camin

Jairo – Juan Falú – Horacio Lavandera

Juan Fuentes

Yamila Cafrune

Ganador Pre Cosquín 2023

Postales de provincia: Chaco

Por siempre Tucu

Martín Paz

Homenaje a Hernán Figueroa Reyes – Robustiano Figueroa Reyes

El Indio Lucio Rojas

DOMINGO 22: SEGUNDA LUNA

Himno a Cosquín – Ballet Camin

La Callejera

Sofía Assis (revelación Cosquín 2022)

100 años Hamlet Lima Quintana

Postales de provincia: Tucumán

Dúo Heredero (destacado Peña Oficial Cosquín 2022)

Ganador Pre Cosquín 2023

Belén Herrera

Vale el Trago (destacado Espectáculos Callejeros Cosquín 2022)

Orellana Lucca

Los Carabajal

LUNES 23: TERCERA LUNA

Himno a Cosquín – Ballet Camin

Facundo Toro

Micaela Chauque

Postales de provincia: Jujuy

Ceibo

La Charo

Guitarreros

Postales de provincia: Córdoba

Los Pacheco

Los Tekis

Los Caligaris

MARTES 24: CUARTA LUNA

Himno a Cosquín – Ballet Camin

“Desde el alma”: Luis Salinas – Lito Vitale

Carolina Peleritti

Horacio Banegas

Ganador Pre Cosquín 2023

Oiga Orquesta

Bruno Arias

María Fernanda Juárez

Los Alonsitos

Milena Salamanca

Dúo Coplanacu

MIÉRCOLES 25: QUINTA LUNA

Himno a Cosquín – Ballet Camin

Antonio Tarragó Ros

Gabriel Macías

Ganador Pre Cosquín 2023

Postales de provincia: Salta

Destino San Javier

La Bruja Salguero

Los Nocheros

Ahyre

JUEVES 26: SEXTA LUNA

Himno a Cosquín – Ballet Camin

Roxana Carabajal

Adrián Maggi

Homenaje a Oscar “Chacho” Valles

Ganador Pre Cosquín 2023

“Coplas del Camino Real”: Carlos Di Fulvio – Alberto Muñoz

Pocho Sosa

Maguie Cullen

Raly Barrionuevo

Cuarteto Karé

Jorge Rojas

VIERNES 27: SÉPTIMA LUNA

Himno a Cosquín – Ballet Camin

Mario Álvarez Quiroga

Alma Carpera

Postales de provincia: La Rioja

Eduardo Guajardo

Marina González

Los 4 de Córdoba

Postales de provincia: Santa Cruz

Sergio Galleguillo

El Chaqueño Palavecino

SÁBADO 28: OCTAVA LUNA

Himno a Cosquín – Conjunto de ballet folklórico ganador Pre Cosquín 2023

Leandro Lovato

Nacha Roldán

Delegación de Japón

Postales de provincia: Río Negro

Ganador Pre Cosquín 2023

Nahuel Pennisi (consagración Cosquín 2022)

Postales de provincia: San Juan

“Ciudadanas”: Laura Molinas – Magalí Juares

Emiliano Zerbini

Soledad

DOMINGO 29: NOVENA LUNA