¿Qué lugar ocupa la amistad entre los vínculos que sostenemos? ¿Es la amistad un vínculo incondicional o hay condiciones? ¿La amistad se vive del mismo modo entre los géneros?

Desde el laboratorio social Quepa realizaron una encuesta con motivo de repensar los vínculos de amistad, ya que cada año, el 20 de julio es el día del amigo y Rosario es reconocida por ser “una ciudad amiguera”.

“Amistades para (des)armar” es la propuesta de este laboratorio que investiga temáticas sociales desde una mirada situada e interdisciplinar que encuestó a 444 rosarinos a través de un Formulario de Google con una técnica de muestreo no probabilística. Y si bien ya dieron a conocer algunos resultados, la encuesta continúa abierta para quien desee sumar sus respuestas sobre esta popular temática.

Entre los resultados destacaron que ante la pregunta ¿por qué entablas una amistad con alguien?, las opciones más elegidas fueron “porque tenemos ideas, gustos e intereses en común”, “porque tenemos una historia en común” y “porque compartimos círculos cercanos”, y la opción menos elegida fue “porque es diferente a mí y su mirada me interpela”.

Consultados sobre cómo definirían a la amistad, las respuestas admitían mayor diversidad, variabilidad y flexibilidad, y explicaron desde Quepa, “la posibilidad de sostener vínculos afectivos sin la exigencia de determinada frecuencia o bien, asumiendo que son vínculos que varían a lo largo de la vida”.

También se consultó si la amistad se circunscribe a un momento particular de la vida, la mayoría de las personas respondieron que no (71%), mientras que un grupo considerablemente menor respondió que sí (19%) y un 9% prefirió no contestar.

Entre las preguntas estaba si los vínculos de amistad se pueden sostener a la distancia, la gran mayoría afirmó que sí (97%). Y entre las respuestas más llamativas, casi el 90% de las personas encuestadas afirmó haber vivido una ruptura o una pérdida de un vínculo de amistad, aunque admitió no haber podido hablar abiertamente del tema.

Y finalmente precisaron que “respecto a la pregunta sobre si en la amistad hay lugar para el erotismo, más del 62% contestó que no o directamente no contestó la pregunta”.

Algunos datos sobre la población encuestada

De las personas que contestaron la encuesta se autoperciben: el 78,9% mujeres,

19,3% varones, 0,9% no binario, 0,5% prefirió no decirlo.

- Edades: Menos de 20: 0,9%; entre 21 y 30: 10%; entre 31 y 40: 43%; entre 41 y 50

años: 30,9%; entre 51 a 60: 10%; más de 61: 4,7%

- Procedencia de las respuestas: 70% de la ciudad de Rosario y 30% de otras ciudades

Hasta el momento esta encuesta fue contestada mayoritariamente por personas que se autoperciben mujeres, que tienen entre 31 y 40 años y que viven en la ciudad de Rosario.

Los datos relevados hasta el momento permiten revisar las amistades y los afectos en clave política y democrática. Sin embargo, las ideas sobre la amistad resultan diversas, admitiendo flexibilidad y movimiento, mientras que las prácticas amistosas tienden a una mayor homogeneización de los lazos afectivos, priorizando las ideas, gustos y hábitos en común.

Asimismo, resulta alentador que la totalidad de las personas encuestadas manifestaron su interés en seguir reflexionando sobre la amistad.

Forman parte de Quepa Laboratorio Social la comunicadora y periodista Virginia Giacosa, la politóloga y especialista en juventudes Virginia Luco y la politóloga y especialista en derechos humanos Florencia Bottazzi.