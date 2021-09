El Centro Cultural Parque de España inicia este sábado un ciclo dedicado a homenajear a una de las personas que más lejos llegó de la dramaturgia rosarina en el país y en el mundo: Patricia Suárez. Será en la segunda edición de su ciclo llamado ‘Derivas teatrales’, con una propuesta de dos de sus emblemáticas obras en escena, un seminario de dramaturgia por Zoom y a todo el país, y una audioserie.

Suárez nació en Rosario en 1969. Es autora de numerosas obras de teatro y de una frondosa obra literaria. Como narradora publicó, entre muchos otros, los libros ‘Perdida en el momento’ (Premio Clarín de Novela 2003), ‘Un fragmento de la vida de Irene S.’ (Colihue, 2004) y los libros de cuentos ‘Rata Paseandera’ (Bajo la Luna Nueva, 1998), y ‘Esta no es mi noche’ (Alfaguara, 2005). ‘En la Varsovia’ es su última novela que se centra en la trata de blancas en la década del ’30 y acaba de ser publicada en el portal Bajalibros.com. La novela se basa en su propia trilogía ‘Las polacas’, estrenada en Buenos Aires en 2002, y llevada al musical en Washington, Estados Unidos, en el año 2014. En 2020 recibió el Premio de Teatro José Moreno Arenas de Granada por su obra ‘Reproche’. En 2021, su obra ‘Amarga Marietta’ fue seleccionada por el concurso Nuestro Teatro para ser filmada y emitida por streaming por el Teatro Nacional Cervantes.

Recientemente se montó en el Teatro Gala de Washington DC el musical ‘Ella es tango’ con textos propios donde rescata mujeres del tango y en el cual homenajea a la inolvidable Tita Merello. En septiembre de este año estrena en Madrid su obra ‘El fruto’. Sus obras son representadas continuamente tanto en Argentina como fuera del país, y Suárez actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires, aunque a Rosario aseguró que como el tango, “siempre estoy llegando”.

El ciclo en su honor propone una mirada retrospectiva sobre el acervo de los que le ponen nombre a la historia del teatro en la ciudad de Rosario, y en esta ocasión será sobre la prolífica trayectoria de la dramaturga, escritora, periodista y ahora también actriz, quien fue la autora más veces representada antes del encierro de pandemia, durante el 2018 y 2019 en Argentina. Es por eso que el portal Alternativa Teatral aseguró que “Patricia Suárez desbancó a Shakespeare”, aludiendo a que sus obras fueron las más representadas del off en los últimos años, “superando a las representaciones del mismísimo bardo”. Además de ponerse en el cénit del teatro nacional, las obras de Suárez fueron puestas en escena en numerosas ciudades latinoamericanas, de Estados Unidos, España e Italia.

Luego de semejante cosecha de éxito sobre sus dramaturgias, el CCPE propone entonces que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre la ciudad que la vio crecer le haga un merecido homenaje a la autora.

Las obras que se representarán en septiembre en el Teatro Municipal La Comedia son ‘La dificultad’, dirigida por Eduardo Ceballos y ‘El escorpión’, dirigida por Claudio Aprile. En paralelo estrena ‘Seudónimo masculino’, audioserie coproducida con Radio Universidad de Rosario y escrita por Patricia Suárez, con la dirección actoral de Ofelia Castillo y la dirección sonora de Martín Parodi. Y en octubre y noviembre se presenta ‘Los sueños, sueños son’ un seminario de lectura y escritura dramática sobre el teatro del Siglo de oro español, dictado en conjunto por la propia Suárez y la docente, poeta y actriz española Rocío Muñoz Vergara.

Escribir, un desafío para actores y para sobrevivir

De quien podría jactarse como ‘la Shakespeare rosarina’ dio algunos detalles sobre este ciclo que honra su acervo, y en diálogo con Rosarioplus.com recordó cómo comenzó todo: “Me lo propusieron antes de la pandemia. Para mí, es increíble y estoy enormemente agradecida al CCPE por hacerlo, y quiero dedicarlo a mis padres que siempre creyeron en los libros y en la educación, y que a pesar de los tires y aflojes propios de la familia, son dos ejemplos de vida”.

Aseguró que escribe porque es lo que la hace más feliz y le permite tener “algún equilibrio en este mundo”. Manifestar preguntas a través de las obras de teatro, sobre las que asegura no tener respuesta, es lo que más le gusta en la vida. “Me gusta escribir como desafío para grupos de actores o para directores, y entonces, a lo largo de la vida las obras se suman. Me gusta también que las obras se hagan, se pongan en escena, y no pongo obstáculos de tipo administrativo o económico a quienes las quieren hacer: creo que esa es la razón por la cual fui tan puesta en escena en 2018 y 2019”, reflexionó.

Todo ser sensible de las artes coincide con el mantra de que la pandemia fue una paliza muy dura para todos los artistas. Consultada sobre su vivencia personal, Patricia Suárez se confesó: “Fue una paliza para los artistas en general, y para los escritores en particular, que vivimos de nuestros derechos de autor -de teatro, de libros – . Yo me inventé dar nos cursos y salieron muy bien. Pero el zoom es desquiciante, es -y no soy una iluminada al decirlo – inhumano: terminé con un ataque de ansiedad. Me daba mucha pena escribir teatro, porque hubo - y aun a veces los tengo – momentos en que creí que jamás volveríamos a la escena. Pero escribí. Escribí comedias y un par de cuentos apocalípticos, una novela apocalíptica, una de amor, escribí, escribí y escribí, sin pensar quién, cómo ni cuándo se harían, saldrían a la luz. Sólo escribí como modo de sobrevivencia”.

La dramaturga confesó que ama escribir en todos los géneros y formatos, y por eso “a veces los proyectos simplemente crecen como tulipanes en sus plantines”. Pero hizo la salvedad de que “sin las personas amadas que te apuntalan, un artista no podría sostenerse”, y por eso destacó sobre su propia intimidad: “Mi familia me acompaña, me volví mala cocinera, mi hija me padece a medianoche cuando me levanto con insomnio a escribir, y a mi marido a veces lo tengo harto con planteos filosóficos. Los dos forman parte del ser que soy yo, y los amigos, claro”.

Una audioserie y dos obras teatrales emblemáticas

Luego la autora adelantó un poco sobre la audioserie que fue pensada y escrita para este evento y por la homenajeada en cuestión, y que se dio en llamar ‘Seudónimo masculino’: “Cuenta las vicisitudes de un dramaturgo masculino que quiere escribir una obra de teatro para un concurso de la Sociedad de Escritores Argentina. La obra que desea hacer es sobre el arrepentimiento de don Juan Tenorio. A su vez, es apremiado por su esposa, para que se busque un trabajo que garantice comida y viviendo. Y mientras están en plena discusión vuelve a la vida Don Juan Tenorio, que no está para nada arrepentido, y es perseguido por Doña Ana Inés, que representa todas las mujeres burladas. Finalmente, será ella quien escriba la obra y la firme, para ganar, con un seudónimo masculino -como solían hacer las mujeres hasta hace 50 años”.

Las dos obras que se podrá ver en varias fechas de septiembre en La Comedia son La dificultad y El escorpión. Sobre la primera adelantó: “nació de una obra que me contaron sobre unos hermanos tartamudos. Los tres hermanos tenían problemas con el habla, y a la madre la llamaban ‘la muda’. Hasta que la madre grita su silencio y la obra cobra toda su letalidad”. Y sobre la segunda, dijo: “Es una historia que me contó mi abuela paterna, acerca del reparto de las tierras que se hizo en su campo (era de Maizales, hoy Villa Mugueta, y de Arminda) y la lucha de los tres hermanos entre ellos. La dirigirá Claudio Aprile, quien ya la había puesto en Buenos Aires en 2016”.

En la cocina de Suárez, actuar, un streaming y una animación

La autora dio algunos adelantos sobre su acervo productivo actual, y entre todas las novedades sorprendió con su anuncio de que finalmente se subió a las tablas sobre las que tantos años escribió. En todos los años de escritora teatral, Patricia Suárez nunca fue actriz, y la pospandemia la encuentra ahora en un proyecto donde por primera vez será iluminada por las candilejas con un unipersonal, que se presume será estrenado en 2022. Se llamará “Nadie nunca llegó hasta el final”, y adelantó que contará con Grace Pereyra en la dirección, y Sandra Franzen, su amiga, paisana y colega, en el texto.

Además precisó que se encuentra escribiendo el guión “El olvido” para un largometraje de animación junto a la talentosa animadora santafesina Claudia Ruiz, sobre un abuso intrafamiliar.

Finalmente adelantó sobre la reconocida y disruptiva serie Las Polacas que dirigió Damián Ciampechini, de la cual fue autora, que pareciera volver esta vez de forma online: “Está en tratativas con una plataforma adonde será exhibido. Es un trabajo que me llega de orgullo, y que les dará gusto ver a todos los rosarinos”.

Un taller para afilar la pluma

Patricia Suárez adelantó en torno al seminario de escritura dramática junto a la también talentosa Muñoz Vergara que tenía ganas de trabajar sobre el llamado Siglo de oro, y el teatro de esa época. “En Argentina apenas si tenemos un conocimientos a vuelo de pájaro del 1 por ciento de lo que se produjo en aquellos años. Incluso sobre las mujeres dramaturgas que produjeron en aquel momento, el modo de representar el teatro, el por qué del verso. Creo que podría interesarle a mucha gente del palo del teatro, y también a muchos lectores. No podemos darle la espalda a un teatro tan rico y ¡en nuestra lengua!”, aseveró la autora de la trilogía Las Polacas.

Ella asegura que “los elencos argentinos representan más a Shakespeare que a Lope o a Calderón o Tirso, porque al estar traducido, en la mayoría de las traducciones al castellano, Shakespeare pierde el verso”. El teatro en verso del Siglo de oro, para Suárez no funciona en la escena con el Método Strasberg o cualquiera de la memoria emotiva, que se sigue impartiendo en las academias de teatro.” Es un teatro más exterior, que exige ritmo y memoria, pero no por eso menos profundo. Como no conozco alguien más apasionado para explicar los vericuetos del tema, de común acuerpo con el CCPE, invitamos a Rocío. Lo haremos por zoom y estará abierto a todo el país”, adelantó.

Para no perderse las obras de teatro

La dificultad

Sábado 4/9, 21hs y domingo 5/9, 20hs en Teatro La Comedia. Entrada $500. Más información y entradas en https://teatrolacomedia.gob.ar/cartelera/

El escorpión

Sábado 18/9, 21hs y domingo 19/9, 20hs en Teatro La Comedia. Entrada $500. Más información y entradas en https://teatrolacomedia.gob.ar/cartelera/