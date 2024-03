Desde hace al menos una década, en Rosario comenzó a consolidarse un movimiento que rompió con algunos moldes sociales y culturales. Con el funk y el groove como epicentros sonoros, desde el enorme talento y capacidad de formación de jóvenes artistas, apostando a la autogestión y la colaboración entre artistas y público, diversas agrupaciones musicales convirtieron a cada concierto, a cada festival, en una celebración. Integrantes de distintos grupos que alimentaron esa escena, en 2018 Ani Bookx, Lautaro Canals, Juan Pablo Mariño y Mauro Giolitti decidieron reunirse en un proyecto común: bajo el nombre de Chokenbici, el cuarteto se convirtió rápidamente en una de las joyas de la música rosarina. A poco menos de un año de la edición de su celebrado disco Valle láser, el cuarteto volverá a escena este sábado 30 de marzo, a las 21, con un show gratuito en la Terraza de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, Rosario), donde pondrán en evidencia su poder de convocatoria, su talento y su irrefrenable pulso bailable.

Y es la cantante Ani Bookx la que distingue el carácter público y gratuito de la presentación: “Mucho de lo que nos crió tocando fue la vía pública. Hemos autogestionado nuestras propias movidas en los parques, permitiendo que todo tipo de personas participaran de esa situación. Que en otro contexto no lo haría, porque a lo mejor no puede comprar una entrada, o porque es una persona muy joven, o muy grande, y no se siente cómoda en algún lugar determinado. Hay un montón de cosas que pueden suceder a la hora de entrar a un lugar a ver algo, y que se den estas posibilidades en espacios públicos, accesibles, con toda la carga que tenemos y que necesitamos liberar, está buenísimo, es indispensable”.

De cara a esta nueva presentación, el cuarteto –Bookx en voz, samplers y efectos; Canals en batería; Mariño en bajo; y Giolitti en teclados– apelará a registros grabados para lograr la complejidad sonora de su último disco. Como siempre, buscarán allí un efecto: “Las pistas que usamos se disparan desde otro lugar, por fuera de la escena. Es como tocar con alguien que no está en el escenario. Además completa la impronta sonora que estas canciones tuvieron en el trabajo del estudio”.

De ese modo, el trabajo plasmado en estudio por las y los artistas invitados, tendrá presencia (digital) en el show. Aunque, seguramente, también se harán presentes físicamente desde la pista de baile, otro de los anclajes sociales de este movimiento. “Creo que hay algo celebracional en la música, en estos estilos que nos gusta tocar, que nos lleva a querer hacerlo en grupo, con otros, a formar parte de otros recorridos –reflexiona Ani Bookx–. Trabajarlo en el vivo pudiendo escuchar y respetar junto con otros. Hay cosas que tienen que ver con la música, con el cuerpo, el movimiento, que hacen que haya algo celebratorio que nos invita a compartirlo con nuestro público pero, a la vez, nos gusta ir a bailarlo en vivo y hacerlo participativo. Hay un acompañarse de vida en esa celebración, de los momentos compartidos. Creo que es algo que tratamos de hacer todo tiempo”.

Las entradas para la presentación de Chokenbici son gratuitas, y pueden retirarse por la boletería de Sarmiento y Mendoza desde una hora antes del comienzo del show. Se entregarán dos entradas por persona, hasta completar la capacidad del espacio.

(Edgardo Pérez Castillo para Ministerio de Cultura Santa Fe)