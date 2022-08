Luciana había encontrado poemas escritos por Alicia Eguren y Ana María Ponce, detenidas y desaparecidas durante la última dictadura militar, y este hallazgo encendió la búsqueda de producciones similares en Rosario. Fue así que desde el taller Capitana se gestó el primero de sus libros, que es puntapié inicial de su propia editorial.

El libro “Impresas Políticas” surgió a partir de la inquietud sobre la literatura que escribían mujeres militantes de los ‘60 y ’70, e inició una búsqueda que más tarde daría lugar al nacimiento de Capitana Editorial. En el camino de investigación de sus diseñadoras, aparecieron producciones de desaparecidas, militantes, presas políticas, exiliadas y familiares, y con sus voces se encontraron con cartas, testimonios, diarios, poesía y con ilustraciones que las mujeres creaban para sus hijes.

Este jueves 11 de agosto a las 18 será la presentación del libro y de la nueva editorial, en Taller Capitana, Juan Manuel de Rosas 1882. Y el libro se encuentra en preventa hasta ese jueves a través de la tienda virtual de Capitana. tallercapitana.com.ar

Las producciones reunidas en el libro “Impresas políticas” dan cuenta de las condiciones en las que escribieron, circularon y se resguardaron en clandestinidad. Materializar un libro que reúna estas voces es la posibilidad de agrupar la palabra que atravesó el encierro. En la apuesta por visibilizar y circular las producciones artísticas y literarias de ex presas políticas, en la raigambre local y regional del proyecto y en el desafío de contribuir a una memoria colectiva, viva y feminista es que se ubica el valor diferencial y estimulante de esta publicación.

Dos de las gestoras de este proyecto, Luciana y Victoria, dialogaron con Coki Debernardis y Fede Fritschi en Sí 98.9, y recapitularon: “Con una duplicadora y una prensa tipográfica creamos Capitana, un taller de impresión militante”.

Luciana explicó que “este libro es una excusa para comenzar con la editorial, teníamos ganas de poner en practica la idea. Nos preguntamos cómo y dónde encontrar textos literarios de mujeres militantes de los años 60 y 70 que hayan estado presas”.

“Desde la imprenta trabajábamos ya bajo el concepto de que todo impreso es político, y así nació el título del libro”, explicó Victoria y recordó la anécdota que le dio origen: “A las militantes nosotras las llamamos como ex presas políticas, y una vez hablando con una de ellas, se refirió a sí misma como ‘yo soy una impresa’ apropiándose de un juego de palabras que nos gustó, como ex presa política y a su vez resignificando que será impresa con este libro”.

Victoria precisó: “Entendíamos que había voces que no fueron recuperadas en la reconstrucción de la memoria colectiva, y en el ámbito de la literatura no fue una excepción. Buscamos en bibliotecas y museos, y aparecieron textos de exiliadas, detenidas, militantes y desaparecidas. Nos fuimos contactando con las ex presas que íbamos encontrando, y fue una de las cosas mas lindas, dar con esa red de mujeres que vivieron la militancia”.

Muchos originales estaban en cuadernos, y algunos con ilustraciones de dibujos, bordados, fanzines que enviaban a sus hijos e hijas cuando estaban presas, y cuentos infantiles para ellos. “Cuando encontramos todo eso decidimos dejar esas ilustraciones”, aseguró.

Escuchá la entrevista a Luciana y Victoria de Capitana sobre el libro Impresas políticas:

Sobre Capitana

“En el año 2016 a raíz del Encuentro Nacional de Mujeres con sede en Rosario nace Capitana, una imprenta artesanal que recupera técnicas tradicionales de impresión y las pone a dialogar con diseños y formatos contemporáneos. Un proyecto que convierte a la imprenta en nuestra fuente de trabajo, nuestro cuarto propio, una poesía al oficio, una expresión feminista y un acto poderosamente político” señalan desde Capitana.

Seis años después nace un nuevo proyecto: Capitana Editorial, movidas por el deseo de dar cuerpo a procesos artísticos y políticos, y con el objetivo de acompañar río arriba a la recuperación, creación y circulación de voces desde Rosario Argentina, hacia las coordenadas universales a las que la imprenta permita llegar.

Sin desentenderse de sus orígenes, Capitana Editorial trabaja en torno a producciones que vinculan los lenguajes gráficos y escritos, apostando a fortalecer el valor artesanal de cada obra a partir de producciones que se valen de técnicas del poderoso oficio de la impresión.

Capitana Editorial se entiende parte de una comunidad política en y sobre la cual posicionarse y aportar. Apuestan a que todo proceso de empuñar un objeto con el cual escribir, dibujar y graficar sea una experiencia de pensamiento crítico. La tinta sobre el papel será imprimir ideas, hacer más intenso el fuego, multiplicarlo y dejarlo circular.