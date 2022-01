Este fin de semana el Teatro La Comedia (Mitre 958) da inicio a su temporada 2022 con el Ciclo JaJaJa, una propuesta de artes escénicas enfocada al humor en sus múltiples expresiones. La programación es variada e incluye 16 propuestas de teatro, stand up, circo, danza, clown y magia. Las obras, todas producciones de elencos locales, podrán verse en el escenario de la sala municipal los días viernes y sábados de enero y febrero a las 21.30 h.

El costo de las entradas es de $500 y las mismas pueden adquirirse en la boletería del teatro de martes a viernes de 10 a 15 h y los días de función desde dos horas antes del comienzo del espectáculo. También a través del sitio web 1000tickets.com.ar. Cabe destacar que, además de cumplir los protocolos vigentes para prevenir el Covid 19, quienes asistan a las funciones deberán presentar obligatoriamente el Pase Sanitario, tal como lo dispone el Decreto Provincial Nº 2915/21 que rige desde el 21 de diciembre.

El Ciclo JaJaJa comienza con dos comedias teatrales. El viernes 7 de enero se presenta Maldita mente. Una comedia al borde de todo, un unipersonal protagonizado por Ángel Daniel Polisano, con dirección de Darío Guillermo Castañeda; y el sábado 8 la obra Pájaro negro ¿Cuál es tu precio?, que cuenta con las actuaciones de Charo Colonna, Marco Cettou, Lucas Vidoletti y Sofía Molinengo, que también dirige.



Maldita mente tiene como protagonista a un sujeto con una ocupación muy particular (tanatopractor y tanatoesteticista) que despliega sus emociones, obsesiones y temores al borde del ridículo. El humor que propone la obra se implementa como herramienta para asimilar un tema que culturalmente se aborda de manera solemne o de modo apesadumbrado. Además, el espectáculo propone interrogantes en torno a la relación que tenemos con la tecnología aplicada a los mecanismos de vigilancia, la infancia como territorio de la ingenuidad y la disposición a las terapias alternativas que se encuentran tan en boga actualmente.



En tanto, Pájaro negro ¿Cuál es tu precio? es una comedia negra que, a través del humor y situaciones absurdas, cuenta la historia de una familia que atraviesa una encrucijada para poder cobrar una herencia familiar. La matriarca de la familia está muriendo. Sus hijos, enemistados desde hace años, deben concurrir juntos a su lecho de muerte o toda la herencia familiar irá a parar a fines benéficos. René, maquillador de muertos, el “pájaro negro” de una familia en la que no encaja y con la que hace años no tiene relación. Su hermana Patricia y su absurda tía Célica se embarcarán en la odisea de convencer, por las buenas, o por las malas, al “pájaro negro” de ver a su madre. Y David, un instrumento de manipulación poco convencional, resulta ideal para llevar adelante un plan descabellado. Sus fantasías más profundas cambiarán el rumbo de la historia.



El ciclo continúa todos los fines de semana de enero y febrero. La programación completa puede consultarse en el sitio web institucional teatrolacomedia.gob.ar. Para agendar, la cartelera de enero incluye el viernes 14 de enero el estreno de la comedia 0800 detectives, escrita, dirigida y actuada por Carolina Martínez Torres y Nicolás Palma; y el sábado 15 de enero, la función del espectáculo de stand up de Jorge Fossetti: Cuarentón en Cuarentena.

El viernes 21 de enero será el turno de El túnel del banco, con dramaturgia de Juan Pablo Giordano, dirección de Nicolás Jaworski, y las actuaciones de Martín Ovando, Martín Mazzucchelli, Lala Brillos, Nicolás Terzaghi, Mumo Oviedo y Juan Pablo Yévoli.

Al día siguiente, el sábado 22 habrá función de Estar sentados lo menos posible, una obra de danza teatro con las actuaciones de María Lorena Concari, Jorge de la Rosa y Soledad Verdún, que también dirige.

Cierran la programación de enero en La Comedia Cuqui en Terapia, un estreno teatral que se presenta el viernes 28 con Cristian Ledesma, Fernando Avendaño, Liliana Gioia, Juan Carlos Abdo, dirigido por los últimos dos; y Devolveme mi cuerpo, dirigida por Sandra Harford, que se presentará el sábado 29, y cuenta con las participaciones de Harford, Cristian Valci, Gabriela Coronel, Héctor Bellomo, Graciela Retzlaff y Axia Costa.

Los espectáculos que integran el ciclo fueron elegidos a través de una convocatoria pública que tuvo lugar en el mes de noviembre como parte del trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Cultura y Educación, en el marco del acompañamiento a las y los artistas poniendo a disposición equipamientos técnicos, recursos humanos y escenarios públicos para seguir promoviendo el quehacer cultural.

Para poder asistir a las funciones del teatro se deberá contar obligatoriamente con el Pase Sanitario que acredite el esquema de vacunación completo contra el COVID-19, aplicado al menos catorce (14) días corridos previos a la fecha del espectáculo.

La acreditación se realiza a través de la aplicación para dispositivos móviles Cuidar, específicamente en el apartado Información de Salud. La app es gratuita y está disponible para Android e i0S. En caso de no contar con ella se puede presentar el certificado en soporte papel y/o formato digital, en el que tienen que constar las dosis aplicadas, acompañado con el Documento Nacional de Identidad. Esta disposición está vigente desde el 21 de diciembre de 2021 según decreto N°2915 de la provincia de Santa Fe, para los mayores de 13 años.

Programación completa del Ciclo JaJaJa

Viernes 7 de enero, 21.30 h

Maldita mente. Una comedia la borde de todo (TEATRO)



Sábado 8 de enero

Pájaro negro ¿Cuál es tu precio?



Viernes 14 de enero

0800 Detectives - ESTRENO (TEATRO)

Sábado 15 de enero

Jorge Fossetti. Cuarentón en Cuarentena (STAND UP)



Viernes 21 de enero

El túnel del banco (TEATRO)



Sábado 22 de enero

Estar sentados lo menos posible (DANZA TEATRO)



Viernes 28 de enero

Cuqui en Terapia - ESTRENO (TEATRO)



Sábado 29 de enero

Devolveme mi cuerpo (TEATRO)



Viernes 4 de febrero

IMELDA el Unipersonal (TEATRO)



Sábado 5 de febrero

Triple Orquestina Ilustrada (TEATRO - MÚSICA - CIRCO)



Viernes 11 de febrero

Parodika Inizia (TEATRO)



Sábado 12 de febrero

Entrelazado - Magia y Humor (MAGIA)



Viernes 18 de febrero

La Moisés. Un acto de Fe (TEATRO)



Sábado 19 de febrero

Les Volátiles (CIRCO)



Viernes 25 de febrero

La Bestia El duende de la magia (MAGIA)



Sábado 27 de febrero

Faldas largas (TEATRO)