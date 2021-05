Este miércoles se podrá ver por YouTube un adelanto del nuevo disco grabado por la formación de tango La Máquina Invisible, integrada por jóvenes y destacados talentos junto al cantautor Adrián Abonizio. Una producción totalmente rosarina que trae bríos al nuevo encierro.

En diálogo con Maru Pezotto en Estamos de Vuelta por Sí 98.9, Abonizio aseguró que el disco “Ciudad malandrina” se pergeñó junto a esta banda de jóvenes de forma muy natural. Venía haciendo tango y pensaba que falta la dramaturgia. Tenía buenas canciones y no encontraba quien los arregle, y me encontré con este grupo que realmente son muy jóvenes, yo podría ser su abuelo. Mi hijo de 16 años me hizo escucharlos una vez en el auto, y me di cuenta que son muy buenos. Yo los contraté para que ellos me ayuden desde su conocimiento, y nos pusimos a laburar con su talento a modo cooperativa”, precisó Abonizio.

Este miércoles a las 21 se conocerá la canción del nombre del disco, Ciudad malandrina con su videoclip, y adelantó que “en 15 días se conocerán otros, y así”. El disco tiene 11 tangos. “No se cómo hicieron para componer todo, fue un gran hibrido de temas míos y un instrumental”.

Con satisfacción comentó: “Guido Gavazza tiene 20 años, y Me arregló un tema que yo hice hace 40 años con Goldín, cuando teníamos su edad. Es como un chiste que te hace el universo. Creo mucho en los buenos augurios y en las buenas casualidades, las paradojas y simetrías, la matemática de las cosas”.

Escuchá la entrevista completa: