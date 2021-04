La big band rosarina, una de las más destacadas a nivel nacional en su género, brindará dos presentaciones para celebrar 21 años en la música. Las fechas serán este viernes y sábado a partir de las 21 en Distrito Siete (Ovidio Lagos 790). Diego Casanova, líder de la banda que se originó a fines del siglo pasado, con el fin de recrear música bailable de los años ´50, dialogó con el programa Hoja de ruta en Si989 sobre sus vivencias en las islas frente a Rosario, donde pasó algunos meses viviendo. Además reflexionó en cuanto al paso de los años con la banda y dijo que la mejor manera de vivir es elegir no estar atado a nada.

Los años de la banda son también parte de la historia de su líder, es así que nada viene solo ni de regalo. Rosario Smowing estuvo siempre en el agite rosarino y es una de las bandas más representativas de la ciudad. Casanova que intercaló parte de su tiempo entre los edificios del centro y los paisajes verduzcos de la isla dijo que suele hartarse e hinchase las pelotas de las cosas, que incluso todo este tiempo con la banda no se lo imaginaba. “A veces pienso, 21 años tocando con estos muchachos y dijo que me tiene podrido -risas- pero es evidente que nos llevamos bien”, agregó.

En cuanto a los incendios en las islas que Casanova vivió muy de cerca aseguró que le da mucha tristeza, además de sentirse imposibilitado de poder hacer algo. “Me siento un pelotudo cantando canciones mientras otros prenden fuego”, profundizó, pero admitió a la vez que le genera contradicciones: “Viene sucediendo, este año fue más visible, sobre todo porque estábamos todos al pedo sentados esperando noticias, aunque eso es una pequeña parte de todas las cagadas del mundo”.

Al mismo tiempo reprochó por sus dichos a quienes del otro lado, en la ciudad de Rosario, afirmaban que no podían respirar o que les quedaba mal olor en el pelo por las quemas, cuando el problema era más profundo: “Se estaba quemando el humedal” y que además por las noches “era bastante triste” ver las luces ocasionadas por los foco ígneos y los animales corriendo hacia el agua.

Rosario Smowing - 4 caras 4 sombras

“A mí me dicen el capitán porque le robé el título a mi viejo que era marino, me crie con el río toda la vida. Cuando no viví en Rosario hice cosas estúpidas como pararme en una tormenta abajo para sentir esa sensación de mirar el río, tengo un contacto muy fuerte con el río”, relató y aseguró que estar en la isla es como estar en el patio de su casa, que no es una necesidad de huir la de cruzar el Paraná, también es un animal nocturno y urbano que gusta de la vida en el asfalto. “Sólo es que voy fluctuando, un poco allá y un poco acá, hago lo que tengo ganas”, reflejó sobre su vida mixta entre Rosario y el humedal.

Casanova que se dice terminante a la hora de tomar decisiones reconoció que cuando lo hace es con cierta lentitud. En el caso de su banda destacó que “se siente cómodo hasta en la pelea” y que este grupo se convirtió en algo que no es un proyecto ya que ninguno de sus integrantes se propuso llegar tan lejos, ni siquiera hacer la música que hacen. “Es una cosa que se sostiene porque se va retroalimentado y vamos queriendo inventar nuevas cosas; todavía no hemos llegado a ese punto en donde uno dice que no se los aguanta más, que puede pasar un día, pero cuando nos encontramos hay buena química y predisposición”, distinguió.

Por otra parte y en el recuerdo de su último y primer show del año en el mes de enero, junto con Mamita Peyote en el Anfiteatro, que debió reprogramarse por casos de Covid en los staff de las bandas, dijo que se quedó pensado en cuanto a ser ellos la banda que promueve el baile y el frenesí, pero que en esta oportunidad y hasta que no termine la pandemia no se podrá bailar. “Esa vez que cerré los ojos y baile yo imaginando que la gente bailaba”, añadió. En esta ocasión adelantó que se tratará de un espectáculo pensado para estar sentados y que hacía mucho que no se daba.

Rosario Smowing tiene en su haber cuatro discos y dos singles editados de manera independiente, a la vez que giras por diversos escenarios del país y del exterior, realizando un total de cuatro recorridos por Europa. En el último de estos viajes presentaron “No te prometo nada“, su cuarto disco, al cual le siguieron dos singles adelantos de un nuevo material que se vendrá próximamente. Ambas canciones se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

Aquí el audio de la nota completa