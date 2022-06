Gregorio es un pato trabajador que un día despierta en su cama convertido en zanahoria. Su familia depende de su sueldo para subsistir, y todo se complica con la llegada de su jefe. Una obra diferente sobre lo diferente, que permite reconocerse en ese otro, en Gregorio, el zanahoria.

“Gregorio, el zanahoria” es una interpretación alocada y entretenida de la reconocida pieza literaria “La metamorfosis” de Franz Kafka, escrita en rima con canto, coreografías y con música en vivo con sintetizadores y samplers.

Esta obra escrita y dirigida por la rosarina Ludmila Bauk es una coproducción del Teatro La Comedia y el Teatro Nacional Cervantes. Fue seleccionada en 2021 por convocatoria abierta entre otras 180 obras, por un jurado de este prestigioso teatro de Buenos Aires. Y tendrá su estreno el sábado 2 de julio a las 16 en el Teatro La Comedia (Mitre 958). Las entradas, que tienen un valor de $500, podrán adquirirse en la boletería del teatro de martes a viernes de 9 a 19, los sábados de 9 a 13 y los días de función desde dos horas antes del comienzo del espectáculo. También a través del sitio 1000 tickets.

“Gregorio, el zanahoria” estará durante dos meses de temporada en la sala municipal hasta el domingo 28 de agosto, los sábados y domingos a las 16. Durante las vacaciones de invierno también se realizarán funciones los días miércoles, jueves y viernes a las 16. La obra, que es para toda la familia, cuenta con las actuaciones de Manuel Baella, David Gastelú, Cecilia Inés Li Causi, Marisa Rinaldi y Nicolás Carlos Terzaghi y la presencia en escena del músico Agustín Alzari.

La dramaturga y actriz Ludmila Bauk adelantó a Rosarioplus.com algo sobre esta obra que es kafkiana pero que tiene una vuelta de tuerca porque el protagonista no es un humano que se transforma, sino un pato: Gregorio se transforma en una zanahoria y su familia son todos patos que hablan en verso. “Creo que nadie puede entender mejor la historia de Gregorio Samsa que un niño, una niña o un niñe. No hay momento en la vida que tengamos más sensibilidad que en la niñez. Y el pasaje de la niñez a la adolescencia es un momento de mucha angustia, de descubrimiento, donde los velos se caen. Es una etapa de aprendizaje, de descubrimiento, de transformación del cuerpo, de la subjetividad y de la sensibilidad”, precisó.

La Metamorfosis es un clásico, y como todo clásico, explicó que “cada generación ve en él algo que resuena con su época. Aborda un tema clave: qué pasa con el mandato familiar, qué pasa con el distinto, qué pasa cuando cambiamos y los demás, nuestros seres queridos ya no nos reconocen ni nos entienden. Creo que hoy a 107 años de su escritura podemos pensar en otros destinos para su protagonista, para Gregorio. Esta obra la pensé para que las niñas, niños y niñes que vengan a verla puedan divertirse, emocionarse, conectar con otro mundo que les resuene en el propio”.

En torno a tener por delante dos meses de temporada, las vacaciones de invierno, las visitas de las escuelas, aseguró: “Me llena de alegría y expectativas. Siento mucha ilusión por lo que se viene. Y como dice Nicki Nicole: “No me despierten. Estoy soñando”.

Una obra ganadora del Teatro Cervantes

Bauk explicó sobre cómo fue seleccionada su dramaturgia para realizar la obra con el Teatro Nacional Cervantes: “Lanzó en el 2021 la convocatoria TNC Produce en el País y junto con Agustín Alzari y Aimé Fehleisen presentamos el proyecto. Pasamos a la instancia de preselección y finalmente en noviembre nos comunicaron que habíamos quedado seleccionados entre alrededor de 180 proyectos de todo el país. Por las características de la obra, me parecía que un espacio como La Comedia era el indicado. Así que el TNC le propuso armar una coproducción y ellos aceptaron de mucho gusto y alojaron nuestro proyecto en este mítico y hermoso Teatro”.

En torno a la trama de esta historia, Ludmila Bauk recordó su origen: “En el 2019 mi hijo tenía cuatro años y estaba fanatizado con el capítulo de Zamba con Martín Fierro. Una y otra vez sonaba en nuestro comedor: Aquí me pongo a cantar / Al compás de la vigüela / Que al hombre que lo desvela / Una pena extraordinaria / Como la ave solitaria / Con el cantar se consuela. Agustín Alzari, mi marido, estaba corrigiendo una traducción de La Metamorfosis de Kafka para una edición que iba a circular entre las escuelas de Santa Fe, pero le parecía vieja y la estaba aggiornando”.

Fue en esos tiempos que cayó en sus manos un libro de Max Cachimba “Versos selectos”, que en su tapa tenía una zanahoria “re contenta de la vida y adentro unos poemas ilustrados”, y una noche sucedió la magia: ¿Qué pasaría si Gregorio se despierta convertido en zanahoria y sus familiares son patos y todos hablan en octosílabos rimados como en el Martin Fierro?, se preguntaron Alzari y Bauk.

“Tres años después, en el 2021 mi trabajo estaba en la cuerda floja. Mi jefe me avisa que me puedo quedar inminentemente en la calle, no me puede asegurar cuándo, pero hay una gran posibilidad de que no pueda seguir pagándome el sueldo. Entonces apareció la convocatoria del Cervantes y pensé que capaz que tenía que apostar a dedicarme a lo que amo: hacer teatro, y que había llegado el momento de escribir “Gregorio, el zanahoria”. Avanzamos en la escritura y en las primeras maquetas de la música y la contacté a Aimé que no hacía más producción para teatro, porque me cansé, pero mándame todo lo que tengas. Terminamos de escribir la obra, armamos el proyecto para el Cervantes, lo defendimos y quedamos seleccionades entre 180 postulaciones de todo el país”.

Luego se sumó al equipo Celeste Bardach como asistente de dirección, Ramiro Sorrequieta en vestuario, Pali Díaz en escenografía y objetos, Diego Quilici en iluminación, Diego Longinotti en sonido, Agus Black en coreografía. Luego el casting para seleccionar al elenco y empezaron los ensayos en mayo.

Calendario de funciones

Sábado 2 de julio, 16 h

Domingo 3 de julio, 16 h

Sábado 9 de julio, 16 h

Domingo 10 de julio, 16 h

Miércoles 13 de julio, 16 h

Jueves 14 de julio, 16 h

Viernes 15 de julio, 16 h

Sábado 16 de julio, 16 h

Domingo 17 de julio, 16 h

Miércoles 20 de julio, 16 h

Jueves 21 de julio, 16 h

Viernes 22 de julio, 16 h

Sábado 23 de julio, 16 h

Domingo 24 de julio, 16 h

Viernes 29 de julio, 16 h

Sábado 30 de julio, 16 h

Domingo 31 de julio, 16 h

Sábado 6 de agosto, 16 h

Domingo 7 de agosto, 16 h

Sábado 13 de agosto, 16 h

Domingo 14 de agosto, 16 h

Sábado 20 de agosto, 16 h

Domingo 21 de agosto, 16 h

Sábado 27 de agosto, 16 h

Domingo 28 de agosto, 16 h

Ficha técnica

Dirección Ludmila Bauk

Intérpretes: Manuel Baella (Señor Samsa y Horacio Yema), David Gastelú (Gregorio), Cecilia Inés Li Causi (Greta y Angie Bagangie), Marisa Rinaldi (Señora Samsa y Ramona Nieves) y Carlos Terzaghi (Jefe, Criada y Jaime Maíz Nicolás)

Músico en escena: Agustín Alzari

Diseño y realización de escenografía, objetos y utilería: Pali Díaz

Realización de escenografía y dirección de taller carpintería y herrería: Marcos Adelmar

Realización de escenografía en carpintería y herrería: Agustín Pagliuca

Realización de costuras en escenografía y utilería: Patricia Pérez

Diseño de vestuario: Ramiro Sorrequieta

Diseño de Iluminación: Diego Quilici

Composición y producción musical: Agustín Alzari

Producción y diseño de sonido: Diego Longinotti

Coreografía: Agus Black

Asistente de dirección: Celeste Bardach

Productora local: Aimé Irupé Fehleisen

Equipo TNC Federal

Productor técnico: Martín Lavini

Productor ejecutivo: Maxi Libera

Responsable administrativa: Fernanda Sampedro

Prensa federal: Enrique Iturralde