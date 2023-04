Todos los viernes de abril se echa a rodar "Artículo 19. El Experimento”, la obra teatral que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en la década del ‘30.

Bajo dirección de Manuel Melgar y Federico Trivisonno, la obra se estrenó en 2022 en La Comedia y ya pasó por varias salas de Rosario y de Buenos Aires. Una obra que vuelve tras su itinerancia, esta vez de forma fija, a las 21 en Teatro Arteón, Sarmiento 778 Planta Alta.

Con un estilo satírico entre el espíritu fascista militar, lo lisérgico y el absurdo, tomándose muy en serio el humor, la propuesta artística invita a pensar en las arbitrariedades del poder y la rigidez de instituciones como el ejército y la ciencia, donde las memorias de Manuel Belgrano se cruzan con el actual debate por las libertades individuales del consumo de marihuana.

Esto se suma a que la obra propone una experiencia completa en la cual el espectador tenga un rol activo y se constituya como testigo necesario del experimento, con entrecruzamiento del lenguaje teatral con el audiovisual. La obra es para toda la familia, con entradas a la venta en EntraYa.com, boletería de Arteón o en Music Shop (Sarmiento 778).

En Viaje al centro de la tarde, en diálogo con Coki Debernardi por Sí 98.9, el director Manuel Mergar destacó: “Antes la marihuana no era ilegal, y para esta obra nos abocamos a investigar sobre ese día puntual en que alguien decidió que lo sería. Vimos en las memorias de Manuel Belgrano, donde mencionó el cultivo de cáñamo, que no se sabía si tenía THC para ‘pegar’ o no. Este grano era motor de Europa en esos tiempos. Entonces se tomó de la idea del propio Belgrano era que a partir de trabajar la tierra se iba a “llegar a la felicidad y el deleite del pueblo”.

Mauro Sabella precisó por su parte que para crear los personajes se tomaron referencias históricas, pero son personajes ficticios, y que “”l disparador es que en una lectura errónea de las memorias de Belgrano, dice que si un soldado consume el famoso Artículo 19, puede tener usos militares para mejorar su desempeño”.

Recordó luego que Juan Pablo Saint Girons, el productor de la obra, se sumó con muchos recursos: “Sumó la voz de Darío Grandinetti y la música de Fabian Gallardo. Tuvimos seis meses de muchas horas de ensayo, y mucho rodaje del cortometraje”.

En torno al espacio en que se podrá ver todos los viernes de abril, Sabella destacó que “es hermoso porque Arteon es un cine, y la pantalla está en la escenografía. Apostamos a ese espacio cultural histórico de la ciudad que ahora va a ser provincial, que nos reciben muy bien”.

Escuchá la entrevista completa a actores y director de la obra

Ficha técnica

Actores: Mauro Sabella, Adriano Espinosa, Fran Alonso.

Dirección: Manuel Melgar y Esteban Trivisonno

Música Original: Fabián Gallardo

Escenografía: Guillermo Haddad & Lucas Comparetto

Diseño de Luces: Hugo Sanguinetti

Vestuario: Silvia Saint Girons

Producción: Romina Orell

Producción General: Juan Pablo Saint Girons - Límite Producciones