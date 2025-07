Volvió Di María: "Lo único que me falta es salir campeón con Central"

Y sucedió al fin. Ángel Di María volvió al Gigante de Arroyito para volver a vestir la camiseta auriazul El crack internacional volvió al club de sus amores, donde ya declaró que intentará salir campeón con Central, el único sueño que le falta.

En una concurrida conferencia de prensa en el estadio, con varios medios de otras ciudades, y acompañado por el director deportivo del club, Federico Lussenhoff, el Fideo apenas empezó a hablar, dijo “muchas gracias…” y la emoción lo embargó. Mucho más luego del video emotivo que se expuso para narrar el periplo de aquel niño a quien su madre llevaba a entrenar en bicicleta.

Su esposa, Jorgelina, y sus dos hijas, llegaron con el futbolista para dejar sentado el apoyo incondicional. “Es algo muy lindo que hace bastante soñaba. Quise antes y no se pudo, pero eso ya pasó. Estoy acá, feliz con mi familia, es lo que deseaba, estar otra vez en Central, en el Gigante, volver a ponerme la camiseta y sentirme parte de este gran club”, afirmó antes de volver a pisar el césped que lo verá jugar de nuevo con la camiseta auriazul.

Por la mañana, este lunes, el goleador tuvo su primera práctica en el predio de Arroyo Seco. "Miraba para los costados y no podía creer que estaba ahí, que cumplí el sueño. Parecía como si fuese la primera vez, cuando subí a Primera, sentí esa adrenalina cuando iba para Arroyo Seco”, contó, feliz.

Se descuenta que el sábado próximo esté presente en el Gigante, aunque no es seguro que juegue. "Hay que preguntarle a Ariel (Holan), si voy a estar o no, yo me siento bien y estoy contento de volver a entrenar. Los días de vacaciones fueron pocos, pero para mí fueron muchos por la ansiedad. Lo del sábado va a ser algo muy lindo, si me toca jugar es decisión del técnico”, dijo.