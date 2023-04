El empate de Boca a Rosario Central en el décimo minuto de adición dejó con mucha bronca a los jugadores canallas. Es el caso de Lautaro Giaccone y Alejo Véliz, los autores de los goles locales que no sólo fueron picantes en el campo de juego sino también al hacer declaraciones.

"Es una locura que den 10 minutos, nunca pasó me parece en el fútbol argentino que se dé 10 minutos, pero sabemos que contra estos clubes hay que cuidarse un poco más", arrancó Giaccone. "Es la bronca de que te empatan en el último minuto y te vas con ese sabor amargo. Hiciste un esfuerzo enorme durante 99 minutos y te lo empatan en la última".

Por su parte Véliz se mostró caliente y dijo: “Cuando pasa esto es una amargura bárbara porque diez minutos es una locura. Hasta que no empaten, hasta que no ganen, no se termina el partido".

De paso, Giaccone apuntó a los jugadores de Boca: "Sabíamos que el punto débil de Boca era el 3 (Valentín Barco) y el 6 (Nicolás Valentini). Por ahí van bien para adelante, pero uno juega de 3 y tiene que aprender a defender. Durante el partido siempre intentamos atacar por ese lado, creo que salió bien, por eso salieron en el entretiempo".