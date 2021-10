El enganche Rosario Central, Emiliano Vecchio, volvió a ser la figura del canalla, marcando el gol del triunfo ante Patronato, pero advirtió que su rendimiento dependerá de la lesión que lo viene molestando desde hace tiempo.

"En todo este tiempo sufrí mucho por esta lesión. Hoy jugué, pero jugué con dolor", indicó el 10 auriazul, al finalizar el encuentro de este viernes por la tarde, y expresó sus emociones tras anotar el tanto del triunfo: “Uno lo sueña, lo visibiliza, pero vivirlo es algo increíble. Mi emoción es porque en todo este tiempo con la lesión sufrí mucho"

“Volver con toda la gente, en un partido tan complicado que no merecíamos perder, hacer el gol y ayudar a mis compañeros es una alegría muy grande”, explicó el volante hablando al micrófono de Fox Sports.

Por último, Vecchio hizo referencia a su futuro: “Yo amo esta camiseta. Cuando no era nadie Central me dio todo. Y si yo no estoy al 100% prefiero no seguir. Porque para vestir esta camiseta uno tiene que estar al 100%, uno tiene que ser un ejemplo para los más jóvenes. Y en estos dos meses que me quedan daré mi vida para entregarle lo máximo a esta institución”.