El conflicto entre la dirigencia de Rosario Central y el mediocampista Emiliano Vecchio subió de tono en las últimas horas a partir de la filtración de audios en los que el futbolista advirtió que va a salir a contar su versión de los hechos porque el hincha del "Canalla" tiene que "saber la verdad".

"Me quedo jugando en Reserva si quieren, me quedo jugando en cuarta, yo quiero ayudar, a mí no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir", manifestó Vecchio, quien no será tenido en cuenta por el entrenador Leandro Somoza.

Después de protagonizar varios hechos polémicos y cruces con los dirigentes, el volante añadió: "Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron. Yo en estos días, lunes o martes, voy hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que esta pasando",.

"A mí de la dirigencia el único que me ayudó fue Rodolfo (Di Pollina), después todos los otros me reventaron, y el número dos (Ricardo Carloni) ni hablar. Ojalá que Central pueda salir de todo esto, que es lo que más queremos, yo estoy triste. Esa es la palabra. Triste", cerró Vecchio.

Además, también trascendió un presunto audio de Carloni en el que manifestó sobre el jugador: "Estuvo de joda durante este último año, vive de joda. El Gordo es como (Ricardo) Centurión, pero con menos prensa. Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires yo lo echo, agárrenlo. Yo lo aclaro, no vengan a quejarse de que es quilombero a cuatro manos".

Cabe destacar que no es la primera vez que el futbolista queda en el ojo de la tormenta ya que fue protagonista de varias fricciones con el entrenador saliente Cristian "Kily" González, y posteriormente con su sucesor, Somoza, quien decidió prescindir del mediocampista en el plantel del equipo rosarino.