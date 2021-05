Después del extraordinario partido canalla, este miércoles por la noche, en el que Central le ganó 2 a 1 a San Lorenzo jugando un buen fútbol, la figura y autor del gol que le dio la victoria a los del "Kily" habló en conferencia.

"Fue el mejor partido de este ciclo. Ganar en esta cancha después de tanto tiempo, dando vuelta un resultado y por Copa Sudamericana. El equipo hizo un partido de increíbles 90 minutos, merecíamos ganar por más goles"

"Fue un triunfo clave porque sabíamos que empatando, Huachipato se nos iba. Hoy el grupo sacó mucha rebeldía, la victoria me moviliza mucho", dijo la figura del conjunto rosarino.

"Soy una persona que siempre prioriza lo colectivo. Creo que el equipo hizo un partido espectacular en todas las líneas. Esta camiseta te demanda tener jugadores que se atrevan y hoy lo demostramos. El gol es un fruto de todo lo bueno que hicimos", sostuvo el diez canalla, consultado por la importancia de su gol.

Sobre el buen nivel que mostró Central en los dos encuentros ante el Ciclón y en el clásico ante Newell's, Vecchio dijo: "Somos conscientes de que, salvo el partido con Platense, hemos encontrado regularidad. El cuerpo técnico encontró una forma que nos hace sentir cómodos, y nuestro próximo objetivo es el del miércoles que viene".

En cuanto a su estado físico después del aislamiento por Covid y no entrenar con el grupo en diez días, afirmó: "Desde un primer momento no tuve síntomas, y me entrené en casa. Por suerte pude jugar hoy y me sentí muy bien. Estaba cansado en el final, pero el resto del partido estuve bien".

Y para finalizar, analizando la victoria canalla, sostuvo: "Hoy ganamos porque jugamos bien al fútbol. Tuvimos personalidad, corrimos, metimos, pero por sobre todo jugamos bien, y Central ganó por eso. Llevamos a la cancha todo lo planeado".