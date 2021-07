Si algo dejó en claro la derrota de Rosario Central frente a Godoy Cruz es que el plantel no es lo suficientemente extenso ni de calidad para afrontar las dos competiciones. La Copa Sudamericana amerita y exige tener lo mejor en el campo de juego, por eso es que Cristian González presentó un equipo muleto en el debut de la Liga Profesional que no lo respaldó.

El DT dejó en claro este punto y pidió por jugadores como nunca lo había hecho. Es que se ilusiona con la competencia internacional que lo tiene con un buen resultado a favor en octavos, pero sabe que no puede dejar resignado el torneo local.

“Tenemos un plantel muy corto, lo asumimos. Teníamos en mente reservar jugadores. De hecho, el resto de los equipos lo han hecho, y teníamos la obligación de hacerlo y reservar jugadores para el jueves. Tenemos muchos juveniles que pueden tener altibajos. Es el plantel que tenemos ”, apuntó en conferencia de prensa.

“Vengo pidiendo jugadores desde hace mucho tiempo”, dejó en claro, y agregó: “Somos los primeros en sumar gente, lo necesitamos, para afrontar la Copa y también el campeonato”.

Rosario Central dio un paso en falso en el debut. “Tuvimos errores infantiles que no se pueden cometer. No fue un buen partido nuestro, no hubo el control del balón que habíamos tenido en la Copa. Y se hizo de ida y vuelta. Con balones largos atrás de nuestra defensa nos causaron mucho peligro ”, describió el DT.