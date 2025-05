El club alemán Borussia Dortmund mostró interés por el defensor de Rosario Central, Juan Giménez, y desde la dirigencia canalla esperan que en los próximos días llegue una oferta concreta por el juvenil.

La cláusula de recisión del jugador ronda los 20 millones de dólares, pero el valor de mercado estaría cerca de los tres millones de euros. Por el momento, no hay una propuesta formal, pero el defensor ya fue analizado por un scouting y tiene chances de continuar su carrera en Europa en la próxima temporada.

El zaguero tuvo un semestre irregular, si bien jugó de titular el Sudamericano Sub 20 con la Selección en febrero, no hizo la pretemporada en Arroyito y Ariel Holan consideró que no estaba físicamente en condiciones para pelear un lugar en la última línea auriazul, donde se destacan Carlos Quintana, Facundo Mallo y Juan Cruz Komar. En el torneo Apertura, el futbolista de 19 años disputó tan sólo cuatro partidos (contra Gimnasia, Talleres, Boca y Sarmiento).