El DT de Rosario Central, Calos Tevez, afirmó que la dura derrota ante Central Córdoba en Arroyito fue "un golpe de realidad". De esta forma se corta la racha que había tenido su punto más alto ganar el clásico frente a Newell's.

"Es un golpe de realidad. Si no corremos y metemos, no podemos hacer frente", indicó el entrenador canalla, en conferencia de prensa tras la derrota ante el Ferroviario por tres a cero. "Nos ganaron bien, hay que seguir trabajando", aseveró el ex jugador de Boca.

En cuanto al planteo táctico de Abel Balbo, Tevez expresó: "Sabíamos que iban a tirar pelotazos e iban a buscar a los dos tanques de arriba y ahí se iban a hacer fuerte, lo trabajamos, pero no entramos partidos".

Sobre la concentración de los futbolistas en la previa del partido, el DT manifestó: "Estoy conociendo el mundo Central, ganamos dos partidos y nos la creemos".

"Me parece bien que nos haya pasado hoy, porque el jueves tenemos un partido donde perdés y te vas", señaló el Apache, al analizar la sospresiva derrota.

"Después del primer gol, que fue de otro partido, nos caímos anímicamente", comentó el entrenador canalla y admitió que en el complemento fue a buscar el descuento: "En el segundo tiempo tenías que proponer, y en esa búsqueda quedamos mal parados".