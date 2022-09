Carlos Tevez está cada vez más convencido de su partida de Rosario Central. Aventura un futuro complejo cruzado por unas elecciones en la institución que no le darán margen para tener un equipo competitivo. Hoy se reunirá con los directivos para definir su futuro que podría terminar después del viernes cuando dirija ante Racing.

El entrenador pone como fundamento de sus intenciones de salir del club la fecha de elecciones del 18 de diciembre: "¿Con quién me junto para hablar de los contratos que terminan en diciembre? (...) No se puede esperar hasta el 18 de diciembre para ver quien agarra el club”, dijo en conferencia de prensa del último partido frente a Platense.

¿Qué es lo que a Tevez no le cierra? Tener que armar una pretemporada a las apuradas y sin refuerzos. Lo cierto es que no le encuentra la vuelta al equipo y sin nuevos nombres de algo de jerarquía ve difícil dar el paso hacia adelante y llegar a competir en alguna copa internacional.

"La verdad es que me gusta ser entrenador y poder potenciar a los chicos es algo muy bueno. La idea a futuro es apostar a las copas internacionales y no me meto en la política del club", aclaró hace menos de un mes después de un buen empate en la Bombonera. Semanas después las mismas elecciones le terminan empiojando sus planes.