Carlos Tevez estaba interesado en sumar para Rosario Central a Ricardo Centurión, incluso se dio una comunicación telefónica entre ambos, pero el jugador no volvió a atender los llamados del director técnico, y de esta manera, el conjunto canalla habría desistido de la contratación.

El actual entrenador fue compañero del futbolista en Boca y tenía intenciones de tentarlo para reforzar el plantel de cara al año que viene. Algunos indican que habían acordado dos reuniones en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otros aseguran que la idea era verse las caras en Arroyo Seco.

Lo cierto es que Centurión no respondió las últimas llamadas de Tevez y el encuentro finalmente no se realizó. El surgido en Racing tiene contrato con Vélez hasta diciembre de 2024 y se entrena separado de sus compañeros, aunque tampoco es habitual que se presente a las prácticas del Fortín.

Por otro lado, hace unas semanas, el futbolista habló con radio La Red, donde contó su delicada situación emocional y reveló que sufrió ataques de pánico. “Me había cansado de la vida. Estaba agobiado y necesitaba aislarme de todo. Por eso me fui de mi trabajo. Ya no me soportaba ni a mí mismo”, afirmó.