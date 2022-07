El entrenador canalla, Carlos Tevez, anunció en conferencia de prensa los once titulares para recibir este viernes a las 20 a Sarmiento por la séptima fecha del Campeonato de la Liga Profesional, con la urgencia de lograr su primer triunfo como DT y empezar a sumar de a tres. Serán cinco los cambios en relación al equipo que perdió ante Aldosivi.

El equipo será: Gaspar Servio; Ismael Cortez, Facundo Almada, Cristian Báez, Lautaro Blanco, Walter Montoya, Ignacio Malcorra; Facundo Buonanotte, Gino Infantino, Franco Frias y Jonathan Candia. Marcelo Benítez, Damián Martínez, Luciano Ferreyra, Juan Cruz Komar y Michael Covea serán suplentes.

"Llevamos dos semanas de trabajo y hacer una evaluación hoy es un error pero sí, lo que veo es que llegué a un equipo golpeado. Es un año político y tampoco los resultados se dan pero estamos trabajando muy duro para conseguirlos", indicó el Apache este jueves.

En relación a la posible llegada del delantero de Colón, Wanchope Abila, Tevez subrayó: "No, es amigo pero es algo que no terminaría bien. Lo primero es Rosario Central y no los nombres".

"Sabia la situación de Central y quiero darle tranquilidad a los jugadores y a la gente. No crean que por ser Carlos Tevez voy a traer a buenos jugadores porque no se puede, hay que poner los pies sobre la tierra", sumó.

La conferencia de prensa: