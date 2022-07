Además de destrozar al Chapa Retegui con la lapidaria frase: "el fútbol no es para cagones", Carlos Tévez no se guardó nada y también habló del presente de Rosario Central, de los refuerzos, y de lo que espera del equipo para los próximos meses.

El Apache dialogó con Tyc, y dijo muchas cosas interesantes para el hincha canalla de acuerdo a lo que se viene en el club.

Como no podía ser de otra manera, el DT habló de la posibilidad de que llegue Wanchope Ávila: "Hablo desde la amistad. Está muy bien en Colón, a mi no me aguantaría ni un entrenamiento", sostuvo, entre risas. Y agregó: "Todos los partidos te hace un gol. Lo querés siempre".

Por otro lado, Carlitos también se refirió a los delanteros que pidió, y a los jugadores de Boca que no llegaron: "Di una lista de quién quería a los dirigentes, ellos hacen su trabajo. Yo hablo con el jugador cuando algo está avanzado. Sino, para qué hablar".

"Los pedí a Weigandt y Ábila. Tuvimos una respuesta negativa. Tuve que buscar otros jugadores. Nos dijeron que no los prestaban".

Para no dejar de lado la polémica y lanzar otro dardo además del de Retegui, el ex jugador le contestó a Caruso Lombardi, quien lo criticó en su llegada a Rosario: "Se sabe lo que viene atrás. Si Caruso quiere agarrar el título de técnico y meterse conmigo, está bien. No pasa nada. Pienso en Central, no en Caruso y lo que dice. Ustedes saben el trasfondo".

El Apache también le dedicó unas palabras al hincha canalla, y dejó una frase muy significativa: "Quiero despertar al Gigante". Tévez está ilusionado con su proyecto y así lo mostró en la entrevista, donde sostuvo: "Mi sueño ahora es despertar al gigante, a Central. Es lo que no me deja dormir. La sensación de despertarme y lo lindo que sería poder revertir esta situación. Esto es con trabajo y trabajo. No hay otra manera".

Y como último detalle, Carlitos no se olvidó del clásico, que se jugará en unas semanas en Arroyito: "Yo estoy en Central porque me gusta lo complicado. Quiero el clásico, porque no pasa por quién llega mejor o no, son distintos a todos. Desde que llegas te hablan de la rivalidad. No podés usar nada rojo y negro. Son así".