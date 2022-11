Carlos Tevez se fue de Central y tiró bombas para todos lados en su despedida. El Apache, en lo puntual, fue directo contra el candidato de la agrupación Raza Canalla, Gonzalo Belloso: “Si me trae Carloni, no puedo juntarme con Belloso. Yo soy un tipo de códigos, me extraña que él no los tenga, siendo alguien del (ambiente del) fútbol”, dijo.

Carlitos ya había avisado que las idas y vueltas de las elecciones traerían problemas porque su preocupación pasaba por qué autoridad canalla hablaría con él para el armado del equipo del año entrante. La suspensión del comicio hizo que esa definición de directivos en el club se posponga para el año próximo, demasiado tarde ya para acordar la llegada de refuerzos y el pedido de contrataciones.

El DT había dejado dudas sobre su continuidad en esos días, pero todo pareció aclararse con la finalización del torneo y ante el respaldo expresado por el titular de la C.

Sin embargo, Tevez pegó el portazo y arremetió contra la oposición: "Belloso me escribió y a la hora ya lo sabía toda la prensa. Me extraña que no tenga códigos, no me puedo juntar con la oposición", razonó el exjugador al fundamentar su renuncia.