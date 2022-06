Este martes Leandro Somoza dio el portazo y presentó su renuncia a la dirección técnica de Central. Por la mañana comenzaron los rumores y pasado el mediodía se retiró de una reunión con los dirigentes en la que ya había comunicado la decisión.

Más tarde, en conferencia de prensa, el ahora ex DT canalla, dio algunos detalles sobre la determinación y dejó en claro que hubo importantes diferencias con la dirigencia.

“No estamos por el mismo camino del proyecto que yo tenía en lo deportivo, por eso tomo la decisión de dar un paso al costado”. Deslizó Somoza al comienzo de la conferencia en Arroyo Seco.

La derrota contra Huracán profundizó la crisis canalla que parece no tener fondo, pero más allá de lo deportivo, para Somoza el gran problema tenía que ver con la falta de plantel y un mercado de pases que no fue lo que imaginó.

"Yo fui claro en lo que quería, acerqué tres o cuatro nombres y ninguno pudo llegar. Lo único que puedo decir es que en el día a día pudimos trabajar bien. La gente tiene que saber que este es un plantel que se va a entregar a morir porque estos chicos aman a este club", sostuvo.

En todo momento dejó en claro que siempre estuvo conforme con la entrega del plantel y que el problema estaba en su relación con la dirigencia.

En ese sentido, agregó: *Las cosas que yo digo siempre quedan en el marco de la intimidad, lo que hayan dicho los dirigentes no lo sé, les encanta esto, yo voy por otro camino, de ser sincero y del trabajo".

Si bien reivindicó la conducta del plantel actual, hizo referencia a las dificultades que atravesó en algunos casos y deslizó: "Las decisiones fueron mías por lo que vi y lo que sentí, si tuviese que haber cumplido con lo que me decían, algunos jugadores tendrían que haberse ido antes".

De la reunión en arroyo Seco, que duró aproximadamente dos horas, participaron el presidente Rodolfo Di polina y el vicepresidente Ricardo Carloni.

Para finalizar la conferencia, Somoza concluyó: "No me arrepiento de nada. Es un desgaste de hace dos meses que estoy acá. Estoy emocionado por lo que el plantel me demostró en la pretemporada. Dejo a estos chicos pero sé que de esta forma no se puede seguir. Lo institucional no va por el mismo camino de lo deportivo"