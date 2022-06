Gaspar Servio fue la figura del encuentro entre Central y Godoy Cruz, quizás no tanto por sus atajadas, sino por patear un penal muy difícil y caliente en un momento complicado.

En la conferencia post partido, el arquero le envió un mensaje a Leandro Somoza: "Necesitábamos ganar por lo que fue la semana. Se fue una persona que era importante y que el plantel apoyaba mucho, pero son decisiones. Esta victoria es para él y para Pirulo que agarró un fierro caliente".

Sobre la seguridad a la hora de patear penales, sostuvo: "Me tengo fe, me siento seguro. Por suerte los chicos me bancan a muerte y me dejaron patear, gracias a dios pude convertir".

Y para cerrar, Servio no le esquivó a la pregunta por Tévez, que podría confirmarse como DT canalla en las próximas horas: "Para mí es algo especial que Carlitos venga, el grupo está a muerte para respaldarlo. Ojalá pueda venir, es un técnico con mucha experiencia como jugador".