Luego de una carrera llena de logros y de campeonatos que quedarán en la memoria del hincha, Néstor Ortigoza anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional. "Es el momento y quiero decirle gracias a todos, a mi familia, a mis compañeros, a los clubes en donde jugué, y especialmente a la gente de San Lorenzo. Tengo a mis viejos viendo cómo me retiro del fútbol, y eso es muy lindo porque sin mi familia no hubiese podido hacer esta carrera", dijo el "Gordo", en la señal ESPN.

El volante paraguayo guarda en su retina muchos trofeos, incluyendo una Copa Libertadores, la única, en la historia de San Lorenzo. Además, siendo autor del gol en la final. Sin embargo, en una nota hace algunos años, el mismo Ortigoza reconoció que el título que más había disfrutado como profesional había sido la Copa Argentina con Rosario Central, ya que tenía una especial historia con su hijo.

"Cuando llegamos a Rosario, los nenes hinchas de Newell's no querían jugar con mi hijo, y los de Central se lo llevaban para su lado. Un día me llamó y me dijo: "Pa, vos tenes que ganar esta Copa porque en la escuela me dicen que vas a perder". Yo le decía que la iba a ganar, que se quede tranquilo", contó, entre risas sobre el final.

"Ellos no iban a venir, pero pedí un avión, hablé con el club, y me los llevé", adelantó. Además, el volante contó que por la "presión" de su hijo, fue el título que más disfrutó: "Antes del partido me volvió a llamar y me volvió a decir que la tenía que ganar. Le pregunté si confiaba en mí, y cuando la gané fue en el primero que pensé, tenía el pecho inflado. Le dije: "Esta es tuya"".

Por otro lado, Orti, estuvo muy emocionado al anunciar su retiro: "Desde ayer que no paro de llorar. Voy a dejar de jugar en el deporte que desde chiquito soñé. Fueron muchos años de levantarme para entrenar con las ganas que siempre tuve. Desde Merlo, en donde vivía, para todos lados", expresó.

El paraguayo jugará su último partido este sábado, cuando San Lorenzo enfrente a Aldosivi por la ultima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2022.