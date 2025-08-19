PARTE MÉDICO
Se confirmó la grave lesión del juvenil Juan Giménez
Rosario Central comunicó que el zaguero deberá ser intervenido por un esguince de rodilla con afectación al ligamento. El futbolista podrá volver recién en 2026.
Rosario Central informó este lunes sobre la lesión de Juan Giménez. El juvenil debió salir de la cancha el último sábado en el partido ante Deportivo Riestra y se retiró llorando.
“Esguince severo de rodilla derecha con afectación del ligamento cruzado anterior e interno y meniscal. Será intervenido quirúrgicamente”, señala el comunicado que la institución publicó en sus redes oficiales.
El zaguero tendrá entre siete y nueve meses de recuperación y podrá retornar a la actividad en el 2026. Si la institución de Arroyito lo solicita, podría incorporar un refuerzo para suplir la ausencia del defensor.