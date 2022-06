A pocas horas de la presentación de Carlos Tévez como entrenador de Rosario Central, Carlos "Chapa" Retegui, supuesto colaborador en el nuevo cuerpo técnico canalla, afirmó este miércoles que no dejará su función pública para acompañar al Apache.

"Es incompatible mi función y trabajar con Tévez en Rosario Central", sentenció el ex jugador y entrenador de hockey sobre césped, y continuó: "En todo lo que lo pueda acompañar a Carlos, lo voy a acompañar".

Respecto a los motivos por los cuales no abandona su cargo como secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el funcionario dijo: "Hay muchas familias que dependen de mi y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a la gente en la calle".

"Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad. No se trata sobre renunciar o no renunciar. Yo tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno", indicó el Chapa, en diálogo con Metro 95.1, y apuntó: "Yo soy amigo personal de Tevez. Hace una semana Central tenia técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana".