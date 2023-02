El entrenador canalla, Miguel Ángel Russo, confirmó, este miércoles, que el defensor Carlos Quintana "seguramente será uno de los titulares” y dejó abierta la posibilidad de hacer cambios en el arco y la mitad de cancha.

“Estamos buscando lo que tenemos que mejorar”, señaló el DT auriazul, en conferencia de prensa, y continuó: “Fue una semana de mucho análisis, charla y cosas internas porque bajamos mucho el nivel”.

En cuanto al rendimiento de Rosario Central ante Lanús, el técnico dijo: “No tuvimos volumen de juego, hubo muchos errores de pase”.

Respecto a la actuación de Gaspar Servio, Russo aclaró que no separa "el arco del resto” del equipo, pero no confirmó que el ex Banfield sea titular ante Godoy Cruz.

Sobre quién reemplazará al lesionado Jhonatan Candia, el DT canalla manifestó: "Veremos si buscamos más juego o con un punta más. Estoy evaluando qué es lo mejor para el equipo”.

Por último, el entrenador auriazul anticipó que “(Carlos) Quintana está bien y seguramente será uno de los titulares” y comentó que Luca Martinez Dupuy "siempre es considerado”.