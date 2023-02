El DT de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, destacó el triunfo de su equipo ante Godoy Cruz y afirmó: "La localía es algo que no se negocia. Antes era habitual ganar en casa".

"Hacía mucho tiempo que no se ganaban tres partidos seguidos en el Gigante", indicó el entrenador canalla, en conferencia de prensa, y agregó: "La localía es algo que no se negocia. Antes era habitual ganar en casa".

Este viernes por la noche, Central cosechó su tercar victoria al hilo en el Gigante de Arroyito: logró los tres puntos ante Argentinos, Arsenal y el Tomba.

"Ser sólido en defensa ayuda mucho, pero también necesitamos mejorar en la posesión. Sin pase no se puede jugar. Si no elegimos bien donde apurar y cuándo retroceder, es difícil", señaló el DT, a la hora de analizar el rendimiento de sus dirigidos. “Me gustó mucho el principio del partido, no veníamos de una buena actuación y seguimos mejorando permanentemente. Ganar ayuda pero para buscar lo mejor de nosotros, sabemos que tenemos que jugar”.

Por úlitmo, Russo elogió al volante colombiano Jaminton Campaz: “Él entiende el juego, sabe donde gambetear. Necesitábamos que tenga la pelota y a jugadores como él hay que protegerlo. Es un jugador que te marca la diferencia”.