Rosario Central perdió un partido que era clave para seguir peleando arriba, teniendo en cuenta lo mal que venía Banfield, que pudo reaccionar y quitarse la mufa de tres derrotas al hilo. En este contexto, Miguel Ángel Russo habló con la prensa luego del partido: “No tengo excusas, esperábamos más. Pero esto es caer y levantarse, permanentemente”.

Sobre el desarrollo del encuentro, sostuvo: “Creo que estamos en una etapa de evolución. Lo de hoy no es un ejemplo, nos superaron en los mano a mano por afuera, no tuvimos precisión en los pases, y también el gol tempranero te cambia todos los planes".

Russo, además, le sacó un poco de peso al no ganar de visitante: “Estoy muy contento con la campaña de local, y de visitante nos cuesta, pero el fútbol argentino es muy complejo, todo el tiempo hay resultados que no coinciden con la tabla de posiciones, no es que esto le pasa únicamente a Central. Es muy difícil ser regular tanto en casa como fuera”.

Por último, el DT canalla lamentó la falta de los juveniles que están disputando el Mundial Sub 20, pero también festejó sus éxitos: “Véliz e Infantino son grandes jugadores, sabíamos que iba a ser difícil sin ellos, pero están jugando un Mundial y me alegro que les esté yendo bien”.