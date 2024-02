Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa luego de la caída de su equipo ante Independiente por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El entrenador canalla se mostró tranquilo a pesar de la derrota: “Yo preocupado no estoy, confío mucho en los jugadores”.

“Fue un partido trabado y peleado. Tuvimos situaciones de gol, erramos goles claros pero el fútbol es así”, analizó Russo. Y continuó: “Lo importante es que el equipo luchó y estamos mejorando mucho de visitante”.

El entrenador se refirió a la polémica del final donde el árbitro Rey Hilfer le anuló el empate a Carlos Quintana por infracción al arquero rival: “Nuestro jugador salta antes que el arquero, llega antes a la pelota. Me extraña que no sé si el VAR lo revisó o no. Fue todo muy rápido, no hubo demora ni nada”.

Ante la falta de eficacia del centrodelantero auriazul, Tobías Cervera, crece la expectativa por el uruguayo Abel Hernández quien todavía ni siquiera concentró en lo que va del torneo. “No tengo apuros. Sabía los tiempos que teníamos y estamos trabajando en eso”, finalizó el actual técnico campeón del fútbol argentino.