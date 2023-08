El Club Atlético Rosario Central informó este jueves por la tarde que el Tribunal de Disciplina trabajó sobre denuncias por irregularidades realizadas por la Comisión Revisora de Cuentas contra cuatro ex dirigentes del Club y procedió a imputarlos. Se trata del ex presidente Rodolfo Di Pollina (afronta cuatro cargos), el ex presidente en ejercicio Ricardo Carloni (cinco cargos), el ex secretario Guillermo Hanono (seis cargos) y el ex protesorero Esteban Ferreyra (un cargo).

Los cargos que le imputaron a Carloni fueron por incumplimiento de incisos del estatuto por venta de Facundo Buonanotte, de Gastón Ávila, de Joaquín Pereyra. Por el atraso de las elecciones del año pasado y tres cheques a una mutual.

A Di Pollina le imputaron cuatro cargos: uno por la venta de Ledesma, otro por el contrato de Yacob, por transferencia de inmuebles a Antonio Boccia, y por el contrato de Laso

A Ferreyra le corresponde una imputación por autorizar el retiro de dinero y valores antes de las elecciones. Mientras que Hanono comparte imputaciones con Carloni y Di Pollina, por haber sido el secretario durante ambos períodos presidenciales: por contrato de Yacob y de Laso, la venta de Ledesma, el atraso de elecciones, la venta de Pereyra y la transferencia de inmuebles a Antonio Boccia.

Los cuatro imputados fueron notificados formalmente y tendrán 5 días para ejercer el derecho a la defensa, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 79 del estatuto del Club.