Después de sumar la séptima estrella en un 2023 que fue de menor a mayor para el Club Atlético Rosario Central, la participación en Copa Libertadores se lleva toda la atención en este 2024 y el mal andar en el certamen doméstico levantó algunas críticas hacia Miguel Ángel Russo.

El Canalla no levanta cabeza como visitante y este martes a la noche cayó 3-0 en La Paternal ante el Bicho de Pablo Guede. "No cometer errores pasados, que la pasión no nuble la razón, con Miguel Russo Rosario Central fue campeón hace 3 meses y ganando clásicos" escribió Carloni.

Ahora se viene un parate por Fecha FIFA y Rosario Central jugará dentro de 10 días contra Barracas Central en el Gigante de Arroyito por la Copa de la Liga. Luego debutará en el certamen internacional contra Peñarol. "Apoyar al plantel y al DT que hace poco nos dieron una gran alegría, la Libertadores es con todos juntos" escribió el ex vicepresidente auriazul.

Un rival del grupo G se quedó sin DT

Atlético Mineiro comunicó este miércoles que Luiz Felipe Scolari deja de ser el entrenador de su primer equipo. A días de la final ida y vuelta del campeonato estatal contra el Cruzeiro, el club de Belo Horizonte y el experimentado entrenador de 75 años rescindieron contrato de mutuo acuerdo. Para el cargo suenan los argentinos Vojvoda, Sampaoli y Gabriel Milito.